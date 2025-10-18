Aλλαγή ώρας: Την επόμενη Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της