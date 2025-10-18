Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας 48χρονης στα Καλάβρυτα - Πήρε χάπια και μετά έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου
Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας 48χρονης στα Καλάβρυτα - Πήρε χάπια και μετά έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελία και δόθηκε εντολή για ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία της 48χρονης

Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας 48χρονης στα Καλάβρυτα - Πήρε χάπια και μετά έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου
Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας μίας 48χρονης αναστάτωσε το χωριό των Καλαβρύτων στην Αχαΐα. Ο λόγος για μία 48χρονη γυναίκα από την Αλβανία, η οποία αρχικά εντοπίστηκε στην οικία της, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών.
Άμεσα διεκομίσθη από οικείους της στο νοσοκομείο Καλαβρύτων κι ενώ νοσηλευόταν, έπεσε από το παράθυρο θαλάμου από ύψος περίπου 2,5 μέτρων.

Σύμφωνα με το tempo24, στο χώρο της νοσηλευτικής μονάδας σήμανε συναγερμός και της παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη. Αμέσως μετά, κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή της στο νοσοκομείο του Ρίου, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελία και δόθηκε εντολή για ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία της 48χρονης.


