Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Οδηγός Ι.Χ. καρφώθηκε σε δέντρο τα ξημερώματα του Σαββάτου
Το όχημα εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Πάρνηθος – Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του Μενιδίου, όταν οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, στη λεωφόρο Πάρνηθος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινείτο επί της λεωφόρου όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο δεν χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν απεγκλωβισμό, καθώς ο τραυματίας είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα.
Ο οδηγός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
