Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην Κατεχάκη λόγω εργασιών

Κατεχάκη Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Μεσογείων

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, το Σάββατο και την Κυριακή (19/10) και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 18.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της οδού Κατεχάκη, στο ύψος του ο.α.75, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

