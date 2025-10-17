Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην Κατεχάκη λόγω εργασιών
Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Μεσογείων
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, το Σάββατο και την Κυριακή (19/10) και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 18.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της οδού Κατεχάκη, στο ύψος του ο.α.75, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αθηναίων.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
