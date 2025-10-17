Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στα Γρεβενά: Προσποιήθηκε τον λογιστή και του άρπαξε 5.000 ευρώ
Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στα Γρεβενά: Προσποιήθηκε τον λογιστή και του άρπαξε 5.000 ευρώ
Συνελήφθη 28χρονος
Εξιχνιάστηκε από τις Αρχές, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 36χρονου ημεδαπού στην πόλη των Γρεβενών.
Συγκεκριμένα, ο 36χρονος κατήγγειλε ότι τον περασμένο Ιανουάριο, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, προσποιούμενος τον λογιστή του εργοδότη της μητέρας του και αφού του παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, έπεισε αυτόν τεχνηέντως να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό, συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.
Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.
