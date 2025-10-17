Συνελήφθη εξηντάχρονος για εισαγωγή από την Τουρκία παράνομων εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Βρέθηκαν υλικά για 1.200 δόσεις εμβολίων, είπε ο Κώστας Τσιάρας - Ο 60χρονος συνελήφθη στο Τελωνείο Κήπων μετά από έρευνες στο όχημά του - Μετέφερε τα συστατικά για τα εμβόλια μέσα σε κουτί από φελιζόλ