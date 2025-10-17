Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Συνελήφθη εξηντάχρονος για εισαγωγή από την Τουρκία παράνομων εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Βρέθηκαν υλικά για 1.200 δόσεις εμβολίων, είπε ο Κώστας Τσιάρας - Ο 60χρονος συνελήφθη στο Τελωνείο Κήπων μετά από έρευνες στο όχημά του - Μετέφερε τα συστατικά για τα εμβόλια μέσα σε κουτί από φελιζόλ
Στη σύλληψη ενός 60χρονου από την Κομοτηνή προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές στο συνοριακό σημείο διέλευσης των Κήπων, όταν εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα εμβόλια ζωοτροφών από την Τουρκία χωρίς σχετική άδεια.
Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν ο άνδρας επιχειρούσε να εισέλθει στη χώρα οδηγώντας το όχημά του. Κατά τον τελωνειακό έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Τελωνειακής Διεύθυνσης Κήπων, οι αρχές εντόπισαν εντός του οχήματος ένα κιβώτιο από φελιζόλ, που περιείχε εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και, συγκεκριμένα, 12 φιαλίδια υγρής ουσίας των 50ml και 12 φιαλίδια σκόνης των 100 γραμμαρίων έκαστο, τα οποία από κοινού συνθέτουν το εμβόλιο.
Το εμβόλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προοριζόταν για χρήση σε ζώα και δεν συνοδευόταν από τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας και ασφάλειας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί τροφίμων και ζωοτροφών.
Ο 60χρονος υποστήριξε στην απολογία του, πως μετέφερε το σκεύασμα από την Κεσσάνη της Τουρκίας, αφού πρώτα το έλαβε από άγνωστο αποστολέα στην Κωνσταντινούπολη.
Τα εμβόλια κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως, πριν από μερικές ημέρες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προανήγγειλε στη διάρκεια ομιλίας του, ποινικές ευθύνες σε όσους έχουν προχωρήσει σε παράνομους εμβολιασμούς, τονίζοντας ότι έχει στείλει τις καταγγελίες στη Δικαιοσύνη μετά τις σχετικές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημερώνοντας την εθνική αντιπροσωπεία, είπε πως οι ποσότητες των υλικών που εντοπίστηκαν παράγουν 1.200 δόσεις εμβολίων. «Χθες το βράδυ και το λέω για πρώτη φορά από το βήμα της Βουλής, συνελήφθησαν άτομα τα οποία επιχειρούσαν να φέρουν 1.200 δόσεις εμβολίου για να το διαθέσουν εντός Ελλάδος, τουρκικό εμβόλιο μη αδειοδοτημένο».
Τσιάρας: Βρέθηκαν υλικά για 1.200 δόσεις εμβολίωνΣτο θέμα του εντοπισμού και της σύλληψης του 60χρονου ο οποίος επιχείρησε να εισάγει παρανόμως στην χώρα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κώστας Τσιάρας.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημερώνοντας την εθνική αντιπροσωπεία, είπε πως οι ποσότητες των υλικών που εντοπίστηκαν παράγουν 1.200 δόσεις εμβολίων. «Χθες το βράδυ και το λέω για πρώτη φορά από το βήμα της Βουλής, συνελήφθησαν άτομα τα οποία επιχειρούσαν να φέρουν 1.200 δόσεις εμβολίου για να το διαθέσουν εντός Ελλάδος, τουρκικό εμβόλιο μη αδειοδοτημένο».
