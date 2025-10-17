Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
77χρονος στο Ρέθυμνο είχε «οπλοστάσιο» στο σπίτι του - Βρήκαν από όπλα μέχρι χειροβομβίδες και εκρηκτικά
77χρονος στο Ρέθυμνο είχε «οπλοστάσιο» στο σπίτι του - Βρήκαν από όπλα μέχρι χειροβομβίδες και εκρηκτικά
Διαβάστε αναλυτικά τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι στην περιοχή Ορνέ - Εντοπίστηκαν και αρχαία αντικείμενα
Μπροστά σε ένα μίνι-οπλοστάσιο βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι 77χρονου στην περιοχή Ορνέ στο Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν από όπλα μέχρι χειροβομβίδες και εκρηκτικά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο σπίτι του 77χρονου βρήκαν, μεταξύ άλλων, 16 όπλα, 12 γεμιστήρες και 2.000 φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων.
Παράλληλα βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, 343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδας, έξι μασούρια δυναμίτη, ένα ακαριαίο φυτίλι και 14 πυροκροτητές.
Εντοπίστηκαν, ακόμα, ένα τμήμα οβίδας όλμου, 70 κροτίδες, δύο διόπτρες, μια βαλλίστρα με έξι βέλη, ένα μαχαίρι, έξι θήκες όπλων.
Εκτός από τα όπλα, ο 77χρονος βρέθηκε να κατέχει υπό καθεστώς που ερευνάται έναν πήλινο αμφορέα αλλά ένα κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι).
