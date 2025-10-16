ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών Καλαμπάκα

Δέκα χρόνια λειτουργίας, 101 βραβεία για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών της Καλαμπάκας

Μέσα στο 2025, έχει αποσπάσει συνολικά 16 βραβεία

Για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών η κατάκτηση βραβείων έχει γίνει… συνήθεια. 101 βραβεία σε 10 χρόνια λειτουργίας είναι ομολογουμένως κάτι εντυπωσιακό. 

Το 2025 μάλιστα, συμμετέχοντας σε 4 διαφορετικούς διαγωνισμούς, Mediterranean Taste Awards, Specialist Awards, Olymp Awards, Best Greek Food Awards, απέσπασε συνολικά 16 βραβεία. Εξ αυτών το 1 πλατινένιο, τα 10 χρυσά, τα 4 ασημένια και το 1 χάλκινο.

Το γεγονός αυτό, το κατατάσσει αυτόματα στα πλέον βραβευμένα μουσεία της χώρας, προσφέροντας στους επισκέπτες, μία ανεπανάληπτη εμπειρία γνώσης και πολιτισμού.

Με την ευκαιρία αυτή, ο διευθυντής του Μουσείου κ. Νίκος Πάλλας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν σε όλη την ομάδα του μουσείου, αλλά και στο κοινό που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Η υπέρβαση των 100 βραβείων σε μία δεκαετία, αποτελεί για εμάς πηγή περηφάνιας, αλλά και δέσμευση για ακόμα πιο δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις στο μέλλον».

