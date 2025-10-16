Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στη Θέρμη
Στη συμβολή των οδών Χάψα και Μανδηλαρά - Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών
Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντόπισαν νωρίτερα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Η οβίδα εντοπίστηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Χάψα και Μανδηλαρά.
Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
