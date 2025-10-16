ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στη Θέρμη
ΕΛΛΑΔΑ
Οβίδα Θεσσαλονίκη

Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στη Θέρμη

Στη συμβολή των οδών Χάψα και Μανδηλαρά - Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στη Θέρμη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντόπισαν νωρίτερα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Η οβίδα εντοπίστηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Χάψα και Μανδηλαρά.

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης