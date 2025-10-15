Καρυστιανού: Ο Άγνωστος Στρατιώτης ανήκει σε όλους τους Έλληνες, θα είμαστε παρόντες εκεί

Η Δημοκρατία όμως δεν πτοείται από εκβιασμούς και εκφοβισμούς.Το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας είναι ιερό!Η φροντίδα και ο σεβασμός στα δικαιώματα και τις επιθυμίες των πολιτών είναι ΠΑΝΩ από κάθε πολιτική σκοπιμότητα, εσωτερική ανασφάλεια και φόβο για την καρέκλα της πολιτικής εξουσίας. ΑΚΟΥΤΕ;Η σημερινή μέρα που θα συζητηθεί αυτή η ντροπιαστική πρόταση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, θα μείνει στην ιστορία.Σήμερα όμως είναι και η εκδίκαση της υπόθεσης για τα σβησμένα βίντεο! Ποιος έδωσε εντολή να σβηστούν τα βίντεο; Γιατί ο ανακριτής δεν λειτούργησε αυτεπαγγέλτως ως ΟΦΕΙΛΕ για τούτη τη δόλια πράξη παρά περίμενε να γίνει καταγγελία;;;;Ο Πρωθυπουργός, στην προσπάθειά του να προστατευθεί από την εμπλοκή της κυβέρνησής του στο έγκλημα των Τεμπών, σβήνει με αυταρχικά φιρμάνια του ότι την θυμίζει και την υπενθυμίζει! Αν μπορούσε θα εισέβαλε και στο μυαλό και τη ψυχή μας για να σβήσει αυταρχικά κάθε μνήμη!Αυτή λοιπόν η ένοχη κυβέρνηση, που επί θητείας της έχουν γίνει τα πολιτικά και νομικά έκτροπα που βεβηλώνουν τις αξίες για τις οποίες πάλεψε ο Άγνωστος Στρατιώτης, για να κρυφτεί και να πνίξει τη λαϊκή κατακραυγή, θέλει να σβήσει ώστε να μην επαναληφθεί, μια από τις πιο ανθρώπινες και ηρωικές πράξεις που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια η χώρα.ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΕΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ!