«Η Ελευθερία ήταν όλος ο κόσμος τους»: Συντετριμμένη η οικογένεια της 17χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Άνω Λιόσια
«Η Ελευθερία ήταν όλος ο κόσμος τους»: Συντετριμμένη η οικογένεια της 17χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Άνω Λιόσια
Οι άνθρωποι τρελάθηκαν με αυτό που τους συνέβη, λέει η θεία του κοριτσιού
Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της 17χρονης Ελευθερίας η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (25/8) στη λεωφόρο Φυλής.
Οι γονείς, όπως και όλη η οικογένεια, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από όταν έμαθαν πώς η κοπέλα που ανασύρθηκε νεκρή από το κόκκινο τζιπ ήταν η Ελευθερία τους.
Η 17χρονη ήταν για αυτούς «ο κόσμος όλος» καθώς ήταν η μοναχοκόρη τους και είχαν δώσει σε αυτή όλη την αγάπη τους, όπως λέει στο protothema.gr η θεία της ανήλικης.
«Δεν τους έχω συναντήσει ακόμα τους ανθρώπους οπότε δεν ξέρω πως έγινε και τι έγινε στο δυστύχημα. Λίγη σημασία έχει τώρα πια. Ήταν μοναχοπαίδι η Ελευθερία και το είχαν στα ύψη αυτοί οι γονείς. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί τρελάθηκαν με αυτό που τους συνέβη» λέει η θεία του κοριτσιού.
Βίντεο από το σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα:
Το κόκκινο τζιπάκι στο οποίο επέβαινε η παρέα πέντε ατόμων προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού στη λεωφόρο Φυλής, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Οι υπόλοιποι τέσσερις νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τρεις από αυτούς νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.
Στο κόκκινο ΙΧ επέβαιναν δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός. Το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.
Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από την Τροχαία, ο 19χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα βγήκε από την πορεία του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα την οποία γκρέμισε. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τη 17χρονη Ελευθερία που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Το μπροστινό τμήμα του κόκκινου τζιπ διαλύθηκε, ενώ πλαστικά και άλλα τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Οι γονείς, όπως και όλη η οικογένεια, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από όταν έμαθαν πώς η κοπέλα που ανασύρθηκε νεκρή από το κόκκινο τζιπ ήταν η Ελευθερία τους.
Η 17χρονη ήταν για αυτούς «ο κόσμος όλος» καθώς ήταν η μοναχοκόρη τους και είχαν δώσει σε αυτή όλη την αγάπη τους, όπως λέει στο protothema.gr η θεία της ανήλικης.
«Δεν τους έχω συναντήσει ακόμα τους ανθρώπους οπότε δεν ξέρω πως έγινε και τι έγινε στο δυστύχημα. Λίγη σημασία έχει τώρα πια. Ήταν μοναχοπαίδι η Ελευθερία και το είχαν στα ύψη αυτοί οι γονείς. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί τρελάθηκαν με αυτό που τους συνέβη» λέει η θεία του κοριτσιού.
Βίντεο από το σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα:
Το κόκκινο τζιπάκι στο οποίο επέβαινε η παρέα πέντε ατόμων προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού στη λεωφόρο Φυλής, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Οι υπόλοιποι τέσσερις νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τρεις από αυτούς νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.
Πώς έγινε το τροχαίο
Στο κόκκινο ΙΧ επέβαιναν δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός. Το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.
Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από την Τροχαία, ο 19χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα βγήκε από την πορεία του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα την οποία γκρέμισε. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τη 17χρονη Ελευθερία που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Το μπροστινό τμήμα του κόκκινου τζιπ διαλύθηκε, ενώ πλαστικά και άλλα τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
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