Τι απαντά ο δήμος Ύδρας στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για τους ιστορικούς ανεμόμυλους

«Αποκατάσταση και όχι μετατροπή σε τουριστικά καταλύματα για τους ανεμόμυλους» - «Ο Δήμος θα συνεχίσει να υλοποιεί το έργο με σεβασμό στη νομοθεσία, στις εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ύδρας» αναφέρεται στην απάντηση - ανακοίνωση