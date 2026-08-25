Τι απαντά ο δήμος Ύδρας στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για τους ιστορικούς ανεμόμυλους
Τι απαντά ο δήμος Ύδρας στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για τους ιστορικούς ανεμόμυλους
«Αποκατάσταση και όχι μετατροπή σε τουριστικά καταλύματα για τους ανεμόμυλους» - «Ο Δήμος θα συνεχίσει να υλοποιεί το έργο με σεβασμό στη νομοθεσία, στις εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ύδρας» αναφέρεται στην απάντηση - ανακοίνωση
Ο Δήμος Ύδρας, μέσω ανακοίνωσής του, απαντά στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) αναφορικά με την αλλαγή χρήσης των ανεμόμυλων που βρίσκονται στο δυτικό ύψωμα του λιμανιού του νησιού. Ο Δήμος διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα ανέφερε νωρίτερα η ΕΛΛΕΤ περί αλλοίωσης της φυσιογνωμίας των τριών ιστορικών ανεμόμυλων.
Στην συγκεκριμένη επιστολή, ο Δήμος Ύδρας αναφέρει ότι το έργο το οποίο εκτελείται αφορά αποκλειστικά στην πλήρη αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού και όχι τη μετατροπή των ανεμόμυλων σε τουριστικά καταλύματα και απορρίπτει ως ανακριβείς τις αναφορές για κατασκευή λουτρών, κουζινών ή εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.
Ως προς την αλλαγή χρήσης.
Το αίτημα αλλαγής χρήσης των δύο εκ των τριών ανεμόμυλων αποτελεί παλαιό ζήτημα, το οποίο εκκρεμεί εδώ και 5 χρόνια ενώπιον του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αίτημα έχει δρομολογηθεί να αποσυρθεί ήδη πριν τη δημοσίευση της επιστολής της ΕΛΛΕΤ. Επομένως, δεν είναι ορθό να παρουσιάζεται σήμερα ως ενεργός σχεδιασμός του έργου ή ως σκοπός των εκτελούμενων εργασιών.
Το έργο που εκτελείται σήμερα αφορά αποκλειστικά την αποκατάσταση των τριών ερειπωμένων ανεμόμυλων και όχι τη μετατροπή τους σε καταλύματα.
Ως προς τη χρηματοδότηση.
Το έργο αποκατάστασης των ανεμόμυλων χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαδικασία υλοποίησης έχει ακολουθήσει τα προβλεπόμενα στάδια εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων, χρηματοδότησης και ανάθεσης μέσω ανοικτού διαγωνισμού, ενώ το έργο τελεί υπό την προβλεπόμενη τεχνική επίβλεψη.
Ως προς τις εργασίες που δήθεν πραγματοποιούνται.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι στους ανεμόμυλους «κατασκευάζονται λουτρά, κουζίνες και εγκαθίσταται εξωτερική αντλία θερμότητας». Αυτό είναι απολύτως ανακριβές.
Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στο στάδιο διαμόρφωσης και οργάνωσης του εργοταξίου. Δεν κατασκευάζονται (ούτε προβλέπεται να κατασκευασθούν) λουτρά ή κουζίνες και δεν εγκαθίσταται αντλία θερμότητας. Μάλιστα οι εργασίες παρακολουθούνται και επιβλέπονται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία, καθώς και από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Είναι, επομένως, ιδιαίτερα προβληματικό να ζητείται διακοπή εργασιών βάσει πληροφοριών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα της πορείας των εργασιών.
Η αποκατάσταση των ανεμόμυλων αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ύδρας. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση του μηχανισμού λειτουργίας, ώστε οι νεότερες γενιές να γνωρίσουν βιωματικά τον τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών αλευρόμυλων.
Η κριτική και ο έλεγχος είναι απολύτως θεμιτά. Όμως, πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά και ακριβή στοιχεία.
Ο Δήμος θα συνεχίσει να υλοποιεί το έργο με σεβασμό στη νομοθεσία, στις εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ύδρας.
Ευχόμαστε το έργο να ολοκληρωθεί ομαλά και οι τρεις ανεμόμυλοι να αποτελέσουν και πάλι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας.
Στην συγκεκριμένη επιστολή, ο Δήμος Ύδρας αναφέρει ότι το έργο το οποίο εκτελείται αφορά αποκλειστικά στην πλήρη αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού και όχι τη μετατροπή των ανεμόμυλων σε τουριστικά καταλύματα και απορρίπτει ως ανακριβείς τις αναφορές για κατασκευή λουτρών, κουζινών ή εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.
Η απάντηση στην επιστολή για τους ανεμόμυλους της ΎδραςΣχετικά με την επιστολή της ΕΛΛΕΤ που δημοσιεύθηκε σήμερα (25/8/2026), με αφορμή το έργο της αποκατάστασης των τριών ανεμόμυλων στο δυτικό ύψωμα του λιμανιού της Ύδρας, θεωρούμε υποχρέωση να απαντήσουμε στις αναφορές που περιλαμβάνονται σ’ αυτή και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.
Ως προς την αλλαγή χρήσης.
Το αίτημα αλλαγής χρήσης των δύο εκ των τριών ανεμόμυλων αποτελεί παλαιό ζήτημα, το οποίο εκκρεμεί εδώ και 5 χρόνια ενώπιον του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αίτημα έχει δρομολογηθεί να αποσυρθεί ήδη πριν τη δημοσίευση της επιστολής της ΕΛΛΕΤ. Επομένως, δεν είναι ορθό να παρουσιάζεται σήμερα ως ενεργός σχεδιασμός του έργου ή ως σκοπός των εκτελούμενων εργασιών.
Το έργο που εκτελείται σήμερα αφορά αποκλειστικά την αποκατάσταση των τριών ερειπωμένων ανεμόμυλων και όχι τη μετατροπή τους σε καταλύματα.
Ως προς τη χρηματοδότηση.
Το έργο αποκατάστασης των ανεμόμυλων χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαδικασία υλοποίησης έχει ακολουθήσει τα προβλεπόμενα στάδια εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων, χρηματοδότησης και ανάθεσης μέσω ανοικτού διαγωνισμού, ενώ το έργο τελεί υπό την προβλεπόμενη τεχνική επίβλεψη.
Ως προς τις εργασίες που δήθεν πραγματοποιούνται.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι στους ανεμόμυλους «κατασκευάζονται λουτρά, κουζίνες και εγκαθίσταται εξωτερική αντλία θερμότητας». Αυτό είναι απολύτως ανακριβές.
Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στο στάδιο διαμόρφωσης και οργάνωσης του εργοταξίου. Δεν κατασκευάζονται (ούτε προβλέπεται να κατασκευασθούν) λουτρά ή κουζίνες και δεν εγκαθίσταται αντλία θερμότητας. Μάλιστα οι εργασίες παρακολουθούνται και επιβλέπονται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία, καθώς και από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Είναι, επομένως, ιδιαίτερα προβληματικό να ζητείται διακοπή εργασιών βάσει πληροφοριών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα της πορείας των εργασιών.
Η αποκατάσταση των ανεμόμυλων αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ύδρας. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση του μηχανισμού λειτουργίας, ώστε οι νεότερες γενιές να γνωρίσουν βιωματικά τον τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών αλευρόμυλων.
Η κριτική και ο έλεγχος είναι απολύτως θεμιτά. Όμως, πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά και ακριβή στοιχεία.
Ο Δήμος θα συνεχίσει να υλοποιεί το έργο με σεβασμό στη νομοθεσία, στις εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ύδρας.
Ευχόμαστε το έργο να ολοκληρωθεί ομαλά και οι τρεις ανεμόμυλοι να αποτελέσουν και πάλι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα