Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Τζόκερ 25/8/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 25/8/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (25/8), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 4.700.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ για τα 4.700.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 10, 20, 24, 28, 33 και Τζόκερ ο αριθμός: 7.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ για τα 4.700.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 10, 20, 24, 28, 33 και Τζόκερ ο αριθμός: 7.
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