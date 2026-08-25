Ναυαγοσώστης κρουαζιερόπλοιου στο Μαϊάμι παραδέχτηκε ότι έκανε σεξ δύο φορές με 17χρονη επιβάτιδα στην καμπίνα του
ΚΟΣΜΟΣ
Κρουαζιερόπλοια Ναυαγοσώστης Σεξ Ανήλικη Μαϊάμι

Ναυαγοσώστης κρουαζιερόπλοιου στο Μαϊάμι παραδέχτηκε ότι έκανε σεξ δύο φορές με 17χρονη επιβάτιδα στην καμπίνα του

Μόλις έφτασε το πλοίο στο λιμάνι ο 38χρονος από τη Γουατεμάλα συνελήφθη για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικη, ενώ κρατείται με ένταλμα από τις Αρχές μετανάστευσης - Η εταιρεία τον απέλυσε

Ναυαγοσώστης κρουαζιερόπλοιου στο Μαϊάμι παραδέχτηκε ότι έκανε σεξ δύο φορές με 17χρονη επιβάτιδα στην καμπίνα του
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Στη σύλληψη ενός ναυαγοσώστη κρουαζιερόπλοιου προχώρησαν το Σάββατο (22/8) οι Αρχές στο Μαϊάμι, καθώς παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή δύο φορές με μια ανήλικη στην καμπίνα του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατηγορείται για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικη.

Όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι, ο 38χρονος, Rafael Cayetano Blanco, από τη Γουατεμάλα συνελήφθη, όταν το πλοίο MSC World America επέστρεψε στο λιμάνι της πόλης. Αυτή τη στιγμή παραμένει υπό κράτηση λόγω παραβίασης των μεταναστευτικών νόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC Miami, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι αντάλλαξε αριθμούς τηλεφώνου με την 17χρονη επιβάτιδα την πρώτη ημέρα της κρουαζιέρας, στις 16 Αυγούστου. Όπως επισημαίνει ο ναυαγοσώστης, η ανήλικη ήταν εκείνη που ήρθε στη καμπίνα του το ίδιο βράδυ και έκαναν σεξ.

Η εταιρεία τον απέλυσε

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως συμμορφώθηκε πλήρως με τον νόμο και όταν πληροφορήθηκε για το περιστατικό απέλυσε τον 38χρονο. «Μόλις διαπιστώσαμε την παράβαση δεοντολογίας από μέλος του πληρώματος και την υποτιθέμενη εγκληματική πράξη, επικοινωνήσαμε αμέσως με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Υποστηρίξαμε πλήρως την έρευνα και παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια στην επιβάτη. Το εν λόγω μέλος του πληρώματος έχει απολυθεί».

Όπως σημειώνει το CruiseMapper, το τεράστιο κρουαζιεροπλοίο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 6.700 επιβάτες και 2.100 μέλη πληρώματος, αναχώρησε από το Μαϊάμι στις 15 Αυγούστου για μια κρουαζιέρα με προγραμματισμένες στάσεις στην Ονδούρα, το Μεξικό και τις Μπαχάμες.
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