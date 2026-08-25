Ναυαγοσώστης κρουαζιερόπλοιου στο Μαϊάμι παραδέχτηκε ότι έκανε σεξ δύο φορές με 17χρονη επιβάτιδα στην καμπίνα του

Μόλις έφτασε το πλοίο στο λιμάνι ο 38χρονος από τη Γουατεμάλα συνελήφθη για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικη, ενώ κρατείται με ένταλμα από τις Αρχές μετανάστευσης - Η εταιρεία τον απέλυσε