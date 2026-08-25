Προφυλακιστέοι οι δύο αλλοδαποί στην Λάρισα για τις διαρρήξεις με λεία πάνω από 100.000 ευρώ

Τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω να διαρρηγνύουν διαμέρισμα – Εξιχνιάστηκαν 9 κλοπές

συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που φέρεται να αφαίρεσαν ξεπερνά τις 149.000 ευρώ.



Οι δύο άνδρες, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 20 Αυγούστου από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας.



Έγιναν αντιληπτοί την ώρα που επιχειρούσαν να διαρρήξουν διαμέρισμα Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν την απουσία των ενοίκων και να επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λάρισα.



Η προσπάθειά τους, ωστόσο, έγινε αντιληπτή και ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων - Διαβιβάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.



Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τους δύο άνδρες στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. Οι ίδιοι προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.







Εννέα διαρρήξεις μέσα σε δύο εβδομάδες Από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι οι δύο συλληφθέντες, μαζί με άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό συνεργών, είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων από κατοικίες στη Λάρισα.



Όπως διαπιστώθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 7 έως 20 Αυγούστου 2026, φέρεται να προχώρησαν σε ακόμη εννέα κλοπές από διαμερίσματα πολυκατοικιών της πόλης.



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60.400 ευρώ σε μετρητά



Χρυσαφικά και κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας περίπου 89.000 ευρώ



Η συνολική εκτιμώμενη αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται, επομένως, περίπου στις 149.400 ευρώ.



Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, δύο αλλοδαποί ηλικίας 42 και 40 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Λάρισα για διακεκριμένες κλοπές από διαμερίσματα πολυκατοικιών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ηΟι δύο άνδρες, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 20 Αυγούστου από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας.Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν την απουσία των ενοίκων και να επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα πολυκατοικίας στηΗ προσπάθειά τους, ωστόσο, έγινε αντιληπτή και ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων - Διαβιβάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τους δύο άνδρες στο. Οι ίδιοι, όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.Κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν απορρίψει σε κοινόχρηστο χώρο διάφορα αντικείμενα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν για τις διαρρήξεις, μεταξύ των οποίων κλειδιά, γάντια, μάσκες και ένα κινητό τηλέφωνο. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν 1.885 ευρώ, 495 δολάρια ΗΠΑ και 40 λίρες Αγγλίας, καθώς και ένα ακόμη κινητό τηλέφωνο.Από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι οι δύο συλληφθέντες, μαζί με άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό συνεργών, είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων από κατοικίες στη Λάρισα.Όπως διαπιστώθηκε, κατά το χρονικό διάστημα, φέρεται να προχώρησαν σε ακόμηαπόπολυκατοικιών της πόλης.Από τις συγκεκριμένες διαρρήξεις, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφαίρεσαν συνολικά:60.400 ευρώ σε μετρητάΧρυσαφικά και κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας περίπου 89.000 ευρώΗ συνολική εκτιμώμενη αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται, επομένως, περίπου στις 149.400 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και χθες απολογήθηκαν για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.