Ο Πούτιν έβγαλε για πρώτη φορά στη θάλασσα το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon

Ο Πούτιν φέρεται να υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει τρόπος αναχαίτισής του»

«Περισσότερο προπαγάνδα παρά πραγματικό σχέδιο επίθεσης»

Την ίδια στιγμή, η ρωσική πρεσβεία προειδοποίησε ότι όσο περισσότερο η Βρετανία βοηθά την Ουκρανία, «τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει».Ο Μπέρναμ απέρριψε τις προειδοποιήσεις, επιμένοντας ότι η Βρετανία δεν είναι «φίλος μόνο στα εύκολα».είχε υποστηρίξει πέρυσι, κατά την παρουσίαση του υποβρυχίου, ότι το Poseidon δεν μπορεί να αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσει κανείς». Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.Το όπλο, που πήρε την ονομασία του από τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας στην αρχαία ελληνική μυθολογία, άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000.Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας,το έχει χαρακτηρίσει πραγματικό, ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να «πνίξει τη Βρετανία».Ο στρατιωτικός αναλυτής, εκτιμά, πάντως, ότι η προβολή του Poseidon από τη Μόσχα εξυπηρετεί πρωτίστως σκοπούς πυρηνικής αποτροπής και προπαγάνδας και όχι ένα πραγματικό σχέδιο επίθεσης εναντίον της Βρετανίας.«Εάν έκαναν αυτό που προτείνουν οι παρουσιαστές της ρωσικής τηλεόρασης, θα αντιμετώπιζαν αντίποινα από τη βρετανική πυρηνική αποτρεπτική δύναμη Trident», εξήγησε. «Επομένως δεν θα το έκαναν, επειδή γνωρίζουν ότι θα πλήρωναν το τίμημα», πρόσθεσε.Ο Κόνολι, ειδικός για θέματα Ρωσίας και συνεργάτης του βρετανικού Royal United Services Institute (RUSI), χαρακτηρίζει το Poseidon ένα εξειδικευμένο όπλο περιορισμένης παραγωγής, καθώς κατασκευάζεται σε μικρούς αριθμούς.Παρόλα αυτά, η ύπαρξη ενός τέτοιου πυρηνικού συστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει το ΝΑΤΟ σε νέες, ιδιαίτερα δαπανηρές επενδύσεις για την αντιμετώπισή του. «Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση», προειδοποίησε ο, εκφράζοντας επιφυλάξεις για μια συνεχή κλιμάκωση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Όπως σημείωσε, θα απαιτούνταν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη αντίμετρων απέναντι σε ένα όπλο, που πιθανότατα θα χρησιμοποιούνταν μόνο όταν ένας γενικευμένος πυρηνικός πόλεμος θα είχε ήδη ξεσπάσει.