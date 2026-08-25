Ο Πούτιν έβγαλε για πρώτη φορά στη θάλασσα το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon
Το Khabarovsk φέρεται να μπορεί να μεταφέρει έως έξι Poseidon - Οι ρωσικές απειλές κατά της Βρετανίας και τι λένε οι ειδικοί για τις πραγματικές δυνατότητες του όπλου
Το Khabarovsk, εκτοπίσματος περίπου 10.000 τόνων, μπορεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες να μεταφέρει έως και έξι Poseidon, τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια όπλα που η Ρωσία παρουσιάζει ως ικανά να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές σε παράκτιες περιοχές.
Το υποβρύχιο απέπλευσε αθόρυβα προς τη Λευκή Θάλασσα την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να ξεκινήσει σειρά δοκιμών οπλικών συστημάτων.
🚨🇷🇺 Russia's Submarine Built To Launch Poseidon Nuclear Drones Begins Sea Trials— Military Summary (@MilitarySummary) August 24, 2026
Russia’s Project 09851 Khabarovsk special-purpose nuclear submarine appears to have begun its first factory sea trials after being photographed leaving Severodvinsk on August 17. The voyage takes… pic.twitter.com/XupJFC90cV
Το Poseidon και οι ρωσικοί ισχυρισμοί για «τσουνάμι»Τα Poseidon φέρεται να διαθέτουν εμβέλεια άνω των 6.000 μιλίων (περίπου 9.650 χιλιομέτρων) και δυνατότητα κατάδυσης σε βάθη περίπου 3.280 ποδιών, δηλαδή σχεδόν ενός χιλιομέτρου.
Ειδικοί έχουν υποστηρίξει ότι μια ισχυρή υποβρύχια πυρηνική έκρηξη θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια κύματα και σημαντικές καταστροφές σε παράκτιες περιοχές και ραδιενεργό μόλυνση τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.
Οι απειλές κατά της ΒρετανίαςΗ εξέλιξη με το συγκεκριμένο υποβρύχιο έρχεται την ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επανέλαβε τη δέσμευση του Λονδίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, υποσχόμενος παράλληλα την αποστολή περισσότερων βρετανικών drones.
Η στάση αυτή προκάλεσε νέες απειλές από τη ρωσική πλευρά. Ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης Βλαντίμιρ Σολοβιόφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δώστε στους Βρετανούς τρεις ημέρες για να μάθουν να αναπνέουν κάτω από το νερό και μετά χτυπήστε τους με Poseidon».
🇷🇺 RUSSIA’S POSEIDON SUBMARINE ENTERS SEA TRIALS— Defense Intelligence (@DI313_) August 19, 2026
Russia’s Project 09851 Khabarovsk, the first submarine designed from the outset to operate the Poseidon nuclear powered underwater drone, appears to have begun factory sea trials after leaving Severodvinsk on August 17.
The move… pic.twitter.com/4bOFRTbtUk
Την ίδια στιγμή, η ρωσική πρεσβεία προειδοποίησε ότι όσο περισσότερο η Βρετανία βοηθά την Ουκρανία, «τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει».
Ο Μπέρναμ απέρριψε τις προειδοποιήσεις, επιμένοντας ότι η Βρετανία δεν είναι «φίλος μόνο στα εύκολα».
Ο Πούτιν φέρεται να υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει τρόπος αναχαίτισής του»Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε υποστηρίξει πέρυσι, κατά την παρουσίαση του υποβρυχίου, ότι το Poseidon δεν μπορεί να αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσει κανείς». Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.
Το όπλο, που πήρε την ονομασία του από τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας στην αρχαία ελληνική μυθολογία, άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ το έχει χαρακτηρίσει πραγματικό «όπλο της Αποκάλυψης», ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να «πνίξει τη Βρετανία».
«Περισσότερο προπαγάνδα παρά πραγματικό σχέδιο επίθεσης»Ο στρατιωτικός αναλυτής δρ Ρίτσαρντ Κόνολι, εκτιμά, πάντως, ότι η προβολή του Poseidon από τη Μόσχα εξυπηρετεί πρωτίστως σκοπούς πυρηνικής αποτροπής και προπαγάνδας και όχι ένα πραγματικό σχέδιο επίθεσης εναντίον της Βρετανίας.
«Εάν έκαναν αυτό που προτείνουν οι παρουσιαστές της ρωσικής τηλεόρασης, θα αντιμετώπιζαν αντίποινα από τη βρετανική πυρηνική αποτρεπτική δύναμη Trident», εξήγησε. «Επομένως δεν θα το έκαναν, επειδή γνωρίζουν ότι θα πλήρωναν το τίμημα», πρόσθεσε.
Ο Κόνολι, ειδικός για θέματα Ρωσίας και συνεργάτης του βρετανικού Royal United Services Institute (RUSI), χαρακτηρίζει το Poseidon ένα εξειδικευμένο όπλο περιορισμένης παραγωγής, καθώς κατασκευάζεται σε μικρούς αριθμούς.
Παρόλα αυτά, η ύπαρξη ενός τέτοιου πυρηνικού συστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει το ΝΑΤΟ σε νέες, ιδιαίτερα δαπανηρές επενδύσεις για την αντιμετώπισή του. «Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση», προειδοποίησε ο Κόνολι, εκφράζοντας επιφυλάξεις για μια συνεχή κλιμάκωση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Όπως σημείωσε, θα απαιτούνταν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη αντίμετρων απέναντι σε ένα όπλο, που πιθανότατα θα χρησιμοποιούνταν μόνο όταν ένας γενικευμένος πυρηνικός πόλεμος θα είχε ήδη ξεσπάσει.
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