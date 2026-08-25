Ελεύθερος μέχρι τη δίκη ο σύζυγος παρουσιάστριας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι τους
ΕΛΛΑΔΑ
Ενδοοικογενειακή βία Παρουσιάστρια Αυτόφωρο Δίκη Μήνυση

Ελεύθερος μέχρι τη δίκη ο σύζυγος παρουσιάστριας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι τους

Αναβολή για τις 27 Αυγούστου στην υπόθεση του συζύγου παρουσιάστριας - Του ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης ενώπιον ανηλίκου - Δήλωση ανάκλησης της καταγγελίας

Ελεύθερος μέχρι τη δίκη ο σύζυγος παρουσιάστριας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι τους
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Για τις 27 Αυγούστου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του συζύγου της παρουσιάστριας, ο οποίος μετά από δίωξη που του άσκησε η Εισαγγελία αντιμετωπίζει το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης ενώπιον ανηλίκου. Πρόκειται για αδίκημα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος και το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται υποβολή μήνυσης.

Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε σήμερα (25/8) η υπόθεση, αποφάσισε την αναβολή της δίκης για την ερχόμενη Πέμπτη (27/8) διατάσσοντας την άρση της κράτησής του κατηγορούμενου αλλά και την απομάκρυνσή του από την οικογενειακή κατοικία στην Αγία Παρασκευή μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Πάντως ενώπιον του δικαστηρίου η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη σε βάρος της παρουσιάστριας και ότι το περιστατικό περιορίστηκε σε ένα φραστικό επεισόδιο, χωρίς να υπάρξουν χτυπήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ειπώθηκαν στη δικαστική αίθουσα από την πλευρά του δικηγόρου της παρουσιάστριας (η ίδια δεν παραβρέθηκε στο δικαστήριο) υπάρχει ήδη δήλωση ανάκλησης της καταγγελίας από τη εκείνη. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε, η παρουσιάστρια και ο κατηγορούμενος εξακολουθούν να έχουν επαφή.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από το Αυτόφωρο στις 27 Αυγούστου. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος -όπως αποφάσισε σήμερα το δικαστήριο- θα είναι ελεύθερος αλλά θα πρέπει να μένει εκτός της οικογενειακής εστίας.
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