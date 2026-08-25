Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Κλήρωση Eurojackpot 25/8/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 25/8/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (25/8), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 39.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot είναι 4, 5, 7, 48, 50 και αριθμοί Eurojackpot το 4 και 5.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot είναι 4, 5, 7, 48, 50 και αριθμοί Eurojackpot το 4 και 5.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα