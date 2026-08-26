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Δύο θάνατοι από ιλαρά στην Πενσυλβάνια, ανεμβολίαστα τα θύματα
Δύο θάνατοι από ιλαρά στην Πενσυλβάνια, ανεμβολίαστα τα θύματα
Είναι τα πρώτα καταγεγραμμένα περιστατικά εδώ και 35 χρόνια στην Πολιτεία που δεν είναι η μόνη που παρουσιάζει έξαρση
Δύο άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί έχασαν τη ζωή τους από ιλαρά στην Πενσυλβάνια, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι υγειονομικές Αρχές της πολιτείας.
Οι θάνατοι αυτοί είναι οι πρώτοι στην πολιτεία τα τελευταία 35 χρόνια και ανακοινώθηκαν μόλις μία ημέρα αφότου το Μέριλαντ κήρυξε έξαρση ιλαράς σε τρεις κομητείες.
Η ιλαρά είναι μία από τις πιο μεταδοτικές ασθένειες και μπορεί να προληφθεί με ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εμβόλιο.
Προκαλεί το θάνατο ενός έως τριών ατόμων ανά 1.000 μολυσμένους και μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας, όπως πνευμονία και εγκεφαλικό οίδημα. Έως και το 20% των μολυσμένων ατόμων θα χρειαστεί νοσηλεία.
Τη Δευτέρα, η πολιτεία του Μέριλαντ κήρυξε έξαρση ιλαράς σε τρεις κομητείες. Υπάρχουν 31 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην πολιτεία, αναφέρει ο Guardian.
Εν τω μεταξύ, η Νέα Υόρκη προέτρεψε τη Δευτέρα τους κατοίκους να εμβολιαστούν, αναφέροντας αύξηση των κρουσμάτων σε αγροτικές περιοχές της πολιτείας γύρω από την πρωτεύουσα, καθώς και στις κεντρικές και δυτικές περιοχές.
Την περασμένη εβδομάδα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δημοσίευσαν στοιχεία που δείχνουν τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ στις αιτήσεις για εξαιρέσεις από τον εμβολιασμό. Τα ίδια στοιχεία έδειξαν μια μακρά, σταδιακή πτώση στα ποσοστά εμβολιασμού, ιδίως για την ιλαρά.
Οι θάνατοι αυτοί είναι οι πρώτοι στην πολιτεία τα τελευταία 35 χρόνια και ανακοινώθηκαν μόλις μία ημέρα αφότου το Μέριλαντ κήρυξε έξαρση ιλαράς σε τρεις κομητείες.
Η ιλαρά είναι μία από τις πιο μεταδοτικές ασθένειες και μπορεί να προληφθεί με ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εμβόλιο.
Προκαλεί το θάνατο ενός έως τριών ατόμων ανά 1.000 μολυσμένους και μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας, όπως πνευμονία και εγκεφαλικό οίδημα. Έως και το 20% των μολυσμένων ατόμων θα χρειαστεί νοσηλεία.
Τη Δευτέρα, η πολιτεία του Μέριλαντ κήρυξε έξαρση ιλαράς σε τρεις κομητείες. Υπάρχουν 31 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην πολιτεία, αναφέρει ο Guardian.
Εν τω μεταξύ, η Νέα Υόρκη προέτρεψε τη Δευτέρα τους κατοίκους να εμβολιαστούν, αναφέροντας αύξηση των κρουσμάτων σε αγροτικές περιοχές της πολιτείας γύρω από την πρωτεύουσα, καθώς και στις κεντρικές και δυτικές περιοχές.
Την περασμένη εβδομάδα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δημοσίευσαν στοιχεία που δείχνουν τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ στις αιτήσεις για εξαιρέσεις από τον εμβολιασμό. Τα ίδια στοιχεία έδειξαν μια μακρά, σταδιακή πτώση στα ποσοστά εμβολιασμού, ιδίως για την ιλαρά.
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