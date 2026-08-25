Εξαφανίστηκε 14χρονη στον Βόλο

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο