Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Πάτρα

Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός

Το αυτοκίνητο δεν υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ λίγο έλειψε να καταλήξει σε αυλή σπιτιού

Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/8)στα Βραχνέικα Πατρών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να αναποδογύρισει.

Όπως αναφέρει το tempo24, οδηγός του οχήματος ήταν ένας νεαρός, ο οποίος βγήκε αλώβητος. Το αυτοκίνητο δεν υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ λίγο έλειψε να καταλήξει σε αυλή σπιτιού.

Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης