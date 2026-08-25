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Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός
Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, σώος ο οδηγός
Το αυτοκίνητο δεν υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ λίγο έλειψε να καταλήξει σε αυλή σπιτιού
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/8)στα Βραχνέικα Πατρών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να αναποδογύρισει.
Όπως αναφέρει το tempo24, οδηγός του οχήματος ήταν ένας νεαρός, ο οποίος βγήκε αλώβητος. Το αυτοκίνητο δεν υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ λίγο έλειψε να καταλήξει σε αυλή σπιτιού.
Όπως αναφέρει το tempo24, οδηγός του οχήματος ήταν ένας νεαρός, ο οποίος βγήκε αλώβητος. Το αυτοκίνητο δεν υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ λίγο έλειψε να καταλήξει σε αυλή σπιτιού.
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