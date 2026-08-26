Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Επιχείρηση για τη διάσωση 71 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας
Επιχείρηση για τη διάσωση 71 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας
Οι αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες
Ένα drone της Frontex εντόπισε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) λέμβο με περίπου 71 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας.
Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας.
Οι αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες.
Στην περιοχή ο καιρός ήταν καλός με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ.
Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας.
Οι αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες.
Στην περιοχή ο καιρός ήταν καλός με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα