Επιχείρηση για τη διάσωση 71 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση για τη διάσωση 71 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Οι αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες

Επιχείρηση για τη διάσωση 71 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας
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Ένα drone της Frontex εντόπισε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) λέμβο με περίπου 71 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας.

Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας.

Οι αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες.

Στην περιοχή ο καιρός ήταν καλός με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ.
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