Δύο συλλήψεις για φωτιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στην Καβάλα
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά Συλλήψεις Καβάλα

Δύο συλλήψεις για φωτιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στην Καβάλα

Από την αρχή του χρόνου έχουν επιβληθεί συνολικά 738 πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 313 συλλήψεις

Δύο συλλήψεις για φωτιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στην Καβάλα
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Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.205.645,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 313 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 279 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 34 (10,86%) από πρόθεση.
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