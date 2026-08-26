Ρούμπιο στους συμμάχους των ΗΠΑ: Προς το παρόν δεν σχεδιάζουμε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν
Ρούμπιο στους συμμάχους των ΗΠΑ: Προς το παρόν δεν σχεδιάζουμε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιθέσεων σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιτεθεί πρώτη, αναφέρει το Axios
Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει τις τελευταίες ημέρες σε αρκετούς ομολόγους του ότι «προς το παρόν» δεν αναμένεται οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
Αμερικανός αξιωματούχος και έτερη πηγή που έχει γνώση του θέματος, αναφέρουν ότι η προσοχή επικεντρώνεται σε άλλα μέσα άσκησης πίεσης, μεταξύ τους της πρωτοβουλίας για κυρώσεις που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.
Το μήνυμα του Ρούμπιο προς τους υπουργούς Εξωτερικών αρκετών συμμαχικών χωρών, γράφει το Axios, έρχεται σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ιράν ασφυκτιά με τον ναυτικό αποκλεισμό — ενώ μεταφέρουν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου έξω από τα Στενά του Ορμούζ.
Αποτελεί επίσης ένα ακόμη σημάδι ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει εξαντληθεί από τον πόλεμο και επιθυμεί να τελειώσει, τουλάχιστον προς το παρόν.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι, ενώ ο Ρούμπιο κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιθέσεων σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί πρώτο.
Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποτελεί καμπή στον πόλεμο, καθώς εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό μία από τις κύριες πηγές πίεσης του Ιράν.
Η τρέχουσα πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ έναντι του Ιράν, όπως την περιέγραψε ο Ρούμπιο σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του, έχει τρεις άξονες: αποφυγή στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν προς το παρόν, αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και της νέας πρωτοβουλίας για κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών και ,εταφορά όσο το δυνατόν περισσότερου πετρελαίου μέσω του στενού προς τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αυτή αναμένεται να είναι η πολιτική τουλάχιστον μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές (τον Νοέμβριο), οπότε και μια νέα στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να τεθεί και πάλι επί τάπητος.
Αμερικανός αξιωματούχος και έτερη πηγή που έχει γνώση του θέματος, αναφέρουν ότι η προσοχή επικεντρώνεται σε άλλα μέσα άσκησης πίεσης, μεταξύ τους της πρωτοβουλίας για κυρώσεις που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.
Το μήνυμα του Ρούμπιο προς τους υπουργούς Εξωτερικών αρκετών συμμαχικών χωρών, γράφει το Axios, έρχεται σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ιράν ασφυκτιά με τον ναυτικό αποκλεισμό — ενώ μεταφέρουν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου έξω από τα Στενά του Ορμούζ.
Αποτελεί επίσης ένα ακόμη σημάδι ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει εξαντληθεί από τον πόλεμο και επιθυμεί να τελειώσει, τουλάχιστον προς το παρόν.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι, ενώ ο Ρούμπιο κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιθέσεων σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί πρώτο.
Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποτελεί καμπή στον πόλεμο, καθώς εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό μία από τις κύριες πηγές πίεσης του Ιράν.
Η τρέχουσα πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ έναντι του Ιράν, όπως την περιέγραψε ο Ρούμπιο σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του, έχει τρεις άξονες: αποφυγή στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν προς το παρόν, αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και της νέας πρωτοβουλίας για κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών και ,εταφορά όσο το δυνατόν περισσότερου πετρελαίου μέσω του στενού προς τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αυτή αναμένεται να είναι η πολιτική τουλάχιστον μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές (τον Νοέμβριο), οπότε και μια νέα στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να τεθεί και πάλι επί τάπητος.
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