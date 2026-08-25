Συγκλονίζει η κόρη του 48χρονου που δολοφόνησε τη Τζουλιάνα στη Νέα Σμύρνη: Σκότωσε τη μάνα μίας συνομήλικής μου, εμείς είμαστε τα θύματα

Τι λένε συγγενείς και των δύο πλευρών - Οι τελευταίες κινήσεις του δράστη





Ανθρωποι από το οικογενειακό περιβάλλον τόσο του θύματος όσο και του 48χρονου μιλούν για πρώτη φορά και περιγράφουν τις στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, ενώ ένας διάλογος του δράστη με τον αδελφό της 45χρονης, λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, έρχεται να προσθέσει νέα στοιχεία στην υπόθεση.



Η κόρη του 48χρονου: «Δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έγινε δολοφόνος» Σοκαρισμένη είναι και η κόρη του 48χρονου . Μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε πως παρά την απώλεια του πατέρα της, δεν μπορεί να αγνοήσει την πράξη του και τις συνέπειες που είχε για την οικογένεια της 45χρονης.



«Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα τον πατέρα μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι έγινε δολοφόνος. Στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι. Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία εμείς είμαστε τα θύματα. Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας» είπε η κόρη του δράστη και αυτόχειρα.



Οι απειλές που είχε δεχθεί η 45χρονη Οι συγγενείς των δύο πλευρών παραμένουν συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν. Η κουμπάρα του 48χρονου περιγράφει στο MEGA την κατάσταση της κόρης του, η οποία, όπως λέει, δυσκολεύεται να διαχειριστεί το γεγονός ότι ο πατέρας της έγινε δολοφόνος. «Το κορίτσι έχει σοκαριστεί πάρα πολύ. Δεν περίμενε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο ο πατέρας της. Αναρωτιέται πώς θα ζήσει με αυτή την ρετσινιά, ουσιαστικά να σας το πω έτσι. Γιατί δεν παύει να είναι το παιδί του δολοφόνου», αναφέρει χαρακτηριστικά η κουμπάρα του 48χρονου.



Από την πλευρά της, η νύφη της 45χρονης υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα ο 48χρονος φέρεται να την παρακολουθούσε συστηματικά. «Τον τελευταίο καιρό, όπου και αν πήγαινε, ό,τι και αν έκανε, τον έβρισκε μπροστά της», λέει. Όπως καταγγέλλεται, οι απειλές προς την 45χρονη είχαν γίνει ολοένα και πιο συχνές. Μάλιστα, σύμφωνα με τη νύφη του θύματος, ο 48χρονος φέρεται να της είχε στείλει φωτογραφία με όπλο, συνοδεύοντάς την με απειλές τόσο για τη δική του ζωή όσο και για τη δική της.



«Της είχε στείλει φωτογραφία με το όπλο στο κεφάλι ότι θα σε σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Της προτείναμε όλοι να πάει στην αστυνομία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγε», αναφέρει. Η 45χρονη είχε αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση της με τον 48χρονο, όταν πληροφορήθηκε ότι εκείνος ήταν παντρεμένος και είχε μια 19χρονη κόρη. Από εκείνο το σημείο και μετά, σύμφωνα με μαρτυρίες, η συμπεριφορά του φέρεται να άλλαξε και η ζωή της γυναίκας να έγινε ιδιαίτερα δύσκολη.



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Η συνάντηση που δεν έγινε ποτέ με τον αδελφό της 45χρονης Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, ο 48χρονος φέρεται να επιχείρησε να συναντήσει τον αδελφό της 45χρονης, προκειμένου, όπως υποστήριζε, να συζητήσουν για όσα είχαν συμβεί ανάμεσα στον ίδιο και την αδελφή του.



Ο διάλογος σύμφωνα με το Mega που είχε προηγηθεί ήταν ο εξής:



48χρονος: «Θέλω να βρεθούμε για έναν καφέ, να συζητήσουμε».



Αδελφός 45χρονης: «Να συζητήσουμε τι;»



48χρονος: «Όσα συμβαίνουν με την αδερφή σου».



Αδελφός 45χρονης: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βρεθούμε οι δυο μας…»



48χρονος: «Καλά ρε φίλε, δεν θα σκοτωθούμε κιόλας, έναν καφέ θα πιούμε».



Αδελφός 45χρονης: «Άστο καλύτερα. Ας το αφήσουμε».



Τα τελευταία λόγια στην κόρη του Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, οι κινήσεις του 48χρονου τη νύχτα πριν από το έγκλημα φαίνεται να δείχνουν ότι είχε προετοιμάσει την πράξη του. Σύμφωνα με την κουμπάρα του, πριν φύγει για το σπίτι της 45χρονης, συναντήθηκε με την κόρη του και της μίλησε με τρόπο που την έκανε να αντιληφθεί ότι ίσως επρόκειτο να είναι η τελευταία τους συνάντηση.



«Συνάντησε την κόρη του και της είπε ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι η ζωή μου. Με έχεις πληγώσει όμως γιατί δεν με έχεις στηρίξει. Σε ήθελα να είσαι δίπλα μου και μπορεί να μη με ξαναδείς. Θα ’ναι η τελευταία φορά που με βλέπεις». Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σπίτι του, όπου ξύπνησε τη σύζυγό του και της έδωσε χρήματα, ζητώντας της παράλληλα να προσέχει την κόρη τους.



Νέα στοιχεία και συγκλονιστικές μαρτυρίες φωτίζουν τις τελευταίες ημέρες πριν από τη δολοφονία στη Νέα Σμύρνη , αποκαλύπτοντας τις κινήσεις του 48χρονου δράστη, τις απειλές που φέρεται να είχε απευθύνει στην 45χρονη Τζουλιάνα, αλλά και όσα είπε στην κόρη του λίγο πριν μεταβεί στο σπίτι της γυναίκας.Ανθρωποι από το οικογενειακό περιβάλλον τόσο του θύματος όσο και του 48χρονου μιλούν για πρώτη φορά και περιγράφουν τις στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, ενώ ένας διάλογος του δράστη με τον αδελφό της 45χρονης, λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, έρχεται να προσθέσει νέα στοιχεία στην υπόθεση.«Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα τον πατέρα μου,. Στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι. Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού.Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας»Οι συγγενείς των δύο πλευρών παραμένουν συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν.περιγράφει στο MEGA την κατάσταση της κόρης του, η οποία, όπως λέει, δυσκολεύεται να διαχειριστεί το γεγονός ότι ο πατέρας της έγινε δολοφόνος. «Το κορίτσι έχει σοκαριστεί πάρα πολύ. Δεν περίμενε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο ο πατέρας της. Αναρωτιέται πώς θα ζήσει με αυτή την ρετσινιά, ουσιαστικά να σας το πω έτσι. Γιατί δεν παύει να είναι το παιδί του δολοφόνου», αναφέρει χαρακτηριστικά η κουμπάρα του 48χρονου.Από την πλευρά της,ποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα ο 48χρονος φέρεται να την παρακολουθούσε συστηματικά. «Τον τελευταίο καιρό, όπου και αν πήγαινε, ό,τι και αν έκανε, τον έβρισκε μπροστά της», λέει. Όπως καταγγέλλεται, οι απειλές προς την 45χρονη είχαν γίνει ολοένα και πιο συχνές. Μάλιστα, σύμφωνα με τη νύφη του θύματος,συνοδεύοντάς την με απειλές τόσο για τη δική του ζωή όσο και για τη δική της.«Της είχε στείλει φωτογραφία με το όπλο στο κεφάλι ότι θα σε σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Της προτείναμε όλοι να πάει στην αστυνομία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγε», αναφέρει. Η 45χρονη είχε αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση της με τον 48χρονο, όταν πληροφορήθηκε ότι εκείνος ήταν παντρεμένος και είχε μια 19χρονη κόρη. Από εκείνο το σημείο και μετά, σύμφωνα με μαρτυρίες, η συμπεριφορά του φέρεται να άλλαξε και η ζωή της γυναίκας να έγινε ιδιαίτερα δύσκολη.«Ήταν κάποιο καιρό από ότι μου είπε η σύζυγός του που δεν ήταν τόσο καλά. Άρα υπήρχε αυτή η διαμάχη που είχανε μάλλον στη σχέση τους μεταξύ με το θύμα», σημειώνει η κουμπάρα του.Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, ο 48χρονος φέρεται να επιχείρησε να συναντήσει τον αδελφό της 45χρονης, προκειμένου, όπως υποστήριζε, να συζητήσουν για όσα είχαν συμβεί ανάμεσα στον ίδιο και την αδελφή του.«Θέλω να βρεθούμε για έναν καφέ, να συζητήσουμε».«Να συζητήσουμε τι;»«Όσα συμβαίνουν με την αδερφή σου».«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βρεθούμε οι δυο μας…»«Καλά ρε φίλε, δεν θα σκοτωθούμε κιόλας, έναν καφέ θα πιούμε».«Άστο καλύτερα. Ας το αφήσουμε».Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, οι κινήσεις του 48χρονου τη νύχτα πριν από το έγκλημα φαίνεται να δείχνουν ότι είχε προετοιμάσει την πράξη του. Σύμφωνα με την κουμπάρα του, πριν φύγει για το σπίτι της 45χρονης, συναντήθηκε με την κόρη του και της μίλησε με τρόπο που την έκανε να αντιληφθεί ότι ίσως επρόκειτο να είναι η τελευταία τους συνάντηση.«Συνάντησε την κόρη του και της είπε ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι η ζωή μου. Με έχεις πληγώσει όμως γιατί δεν με έχεις στηρίξει. Σε ήθελα να είσαι δίπλα μου και μπορεί να μη με ξαναδείς. Θα ’ναι η τελευταία φορά που με βλέπεις». Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σπίτι του, όπου ξύπνησε τη σύζυγό του και της έδωσε χρήματα, ζητώντας της παράλληλα να προσέχει την κόρη τους.

«Επέστρεψε στο σπίτι του στις τέσσερις η ώρα. Ξύπνησε τη γυναίκα του. Της λέει έλα δω. Άφησε κάποια χρήματα και της λέει να προσέχετε και θέλω να μου προσέχεις το παιδί, το παιδί σαν τα μάτια σου. Έβαλε τα κλάματα και σηκώθηκε και έφυγε», περιγράφει.



Λίγο αργότερα, ο 48χρονος φέρεται να πήγε έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε η 45χρονη και να περίμενε την έξοδό της. Όταν εκείνη εμφανίστηκε, την αιφνιδίασε και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ανάγκασε να γονατίσει πριν την πυροβολήσει.