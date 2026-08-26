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Το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας ανοίγει ξανά την 1η Σεπτεμβρίου
Το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας ανοίγει ξανά την 1η Σεπτεμβρίου
Υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας των διπλών καταστροφικών σεισμών - Υποδεχόταν πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά όχι εμπορικές πτήσεις
Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, κλειστό μετά τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά την 1η Σεπτεμβρίου.
«Οι λειτουργίες θα αρχίσουν επίσημα στους προσωρινούς τερματικούς χώρους, τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς πτήσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΙΑΙΜ (Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía), στην πολιτεία Λα Γουάιρα, η οποία υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα από τη διπλή σεισμική δόνηση.
Η υποδομή, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας της καταστροφής —που άφησε πίσω πάνω από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους—, υποδεχόταν πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια στο μεσοδιάστημα, αλλά παρέμενε κλειστή για τις εμπορικές πτήσεις.
«Οι λειτουργίες θα αρχίσουν επίσημα στους προσωρινούς τερματικούς χώρους, τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς πτήσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΙΑΙΜ (Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía), στην πολιτεία Λα Γουάιρα, η οποία υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα από τη διπλή σεισμική δόνηση.
Η υποδομή, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας της καταστροφής —που άφησε πίσω πάνω από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους—, υποδεχόταν πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια στο μεσοδιάστημα, αλλά παρέμενε κλειστή για τις εμπορικές πτήσεις.
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