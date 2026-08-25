Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρή 17χρονη σε τροχαίο, το ΙΧ που επέβαινε «καβάλησε» το πεζοδρόμιο και έπεσε σε κολώνα
Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρή 17χρονη σε τροχαίο, το ΙΧ που επέβαινε «καβάλησε» το πεζοδρόμιο και έπεσε σε κολώνα
Πέντε άτομα επέβαιναν στο αυτοκίνητο – Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο, σε άμορφη μάζα μετατράπηκε το όχημα μετά τη σφοδρή πρόσκρουση
Μια αδιανόητη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε αργά τη νύχτα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του και «προσέκρουσε» σε μια κολώνα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 όταν ο οδηγός ενός κόκκινου ΙΧ, κινούμενος επί της λεωφόρου Φυλής, με κατεύθυνση από Χασιά προς Άνω Λιόσια, έχασε-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να «καβαλήσει» το πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού την οποία, μάλιστα, γκρέμισε.
Από το κόκκινο τζιπάκι, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα (δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός), ανασύρθηκε νεκρή η μία 17χρονη ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία με τους τρεις να νοσηλεύονται ελαφρά τραυματίες.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα μετετράπη σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ πλαστικά τμήματά του εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από την κολώνα που λύγισε και έπεσε στο έδαφος.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 όταν ο οδηγός ενός κόκκινου ΙΧ, κινούμενος επί της λεωφόρου Φυλής, με κατεύθυνση από Χασιά προς Άνω Λιόσια, έχασε-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να «καβαλήσει» το πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού την οποία, μάλιστα, γκρέμισε.
Από το κόκκινο τζιπάκι, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα (δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο 19χρονος οδηγός), ανασύρθηκε νεκρή η μία 17χρονη ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία με τους τρεις να νοσηλεύονται ελαφρά τραυματίες.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα μετετράπη σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ πλαστικά τμήματά του εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από την κολώνα που λύγισε και έπεσε στο έδαφος.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
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