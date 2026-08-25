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Συνελήφθη 62χρονος στο Ηράκλειο για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, έφταναν σε ύψος τα 3,5 μέτρα
Συνελήφθη 62χρονος στο Ηράκλειο για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, έφταναν σε ύψος τα 3,5 μέτρα
Κατασχέθηκαν ζυγαριές, κινητό, καλλιεργητικά εργαλεία και Ι.Χ. φορτηγό
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 62χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό φυτείας με 45 δενδρύλλια κάνναβης σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Για την επιχείρηση συνέδραμαν επίσης αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, καθώς και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου.
Κατασχέθηκαν ζυγαριές και εργαλεία
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 62χρονο, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη φυτεία, και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ακολούθησε έρευνα στον χώρο της φυτείας, αλλά και σε αποθήκη ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και καλλιεργητικά εργαλεία.
Παράλληλα, κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Επιχείρηση σε αγροτική περιοχή της Βιάννου
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση οργανώθηκε στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας, κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Βιάννου, αστυνομικοί εντόπισαν σε αγροτική έκταση φυτεία αποτελούμενη από 45 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως και τα 3,5 μέτρα.
Για την επιχείρηση συνέδραμαν επίσης αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, καθώς και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου.
Κατασχέθηκαν ζυγαριές και εργαλεία
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 62χρονο, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη φυτεία, και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ακολούθησε έρευνα στον χώρο της φυτείας, αλλά και σε αποθήκη ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και καλλιεργητικά εργαλεία.
Παράλληλα, κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
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