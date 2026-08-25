Συνελήφθη 62χρονος στο Ηράκλειο για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, έφταναν σε ύψος τα 3,5 μέτρα

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 62χρονος στο Ηράκλειο , ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό φυτείας με 45 δενδρύλλια κάνναβης σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου.Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.



Επιχείρηση σε αγροτική περιοχή της Βιάννου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση οργανώθηκε στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας, κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

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