Ομαλοποιείται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον Προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια έπειτα από φωτιά στον Ασπρόπυργο
ΕΛΛΑΔΑ
Hellenic Train

Ομαλοποιείται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον Προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια έπειτα από φωτιά στον Ασπρόπυργο

Η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια είχε διακοπεί, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου

Ομαλοποιείται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον Προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια έπειτα από φωτιά στον Ασπρόπυργο
Σταδιακή ομαλοποίηση  της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών αναμένεται σύμφωνα με  ενημέρωση της Hellenic Train κατόπιν της αποκατάστασης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος - 'Ανω Λιόσια και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λουτρόπυργος - 'Ανω Λιόσια.

Από τις 21:19 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος - 'Ανω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος - 'Ανω Λιόσια, είχε διακοπεί εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 2301 (Κιάτο - Πειραιάς) να παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 2303 (Κιάτο - Πειραιάς) να παραμένει στον Σταθμό της Κορίνθου.

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