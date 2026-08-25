Ομαλοποιείται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον Προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια έπειτα από φωτιά στον Ασπρόπυργο

Η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια είχε διακοπεί, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου