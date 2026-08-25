«Νησιά του Οδυσσέα» τα Ιόνια για να αξιοποιηθεί τουριστικά η ταινία του Νόλαν; Ούτε για τρεις ημέρες, απάντησαν από την Ιθάκη

Οδυσσέα», με τον αντιπεριφερειάρχη Σάββα Κουλούρη να επιχειρεί να βάλει τέλος στις παρερμηνείες. Μιλώντας στο protothema.gr, ξεκαθαρίζει ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, αλλά μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή τη συμμετοχή στο World Travel Market του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή την κυκλοφορία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η πρόταση για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων ως «Νησιά του», με τον αντιπεριφερειάρχη Σάββα Κουλούρη να επιχειρεί να βάλει τέλος στις. Μιλώντας στο protothema.gr, ξεκαθαρίζει ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των, αλλά μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή τη συμμετοχή στο World Travel Market του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή την κυκλοφορία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Κουλούρης



«Η Ιθάκη δεν παραχωρεί την ιστορία και το όνομά της»

Όπως εξηγεί ο κ., η συζήτηση αφορούσεστη World Travel Market, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Για τη συμμετοχή και την προβολή τωνστη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση έχει προβλεφθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, κονδύλι ύψους περίπου 40.000 ευρώ.Η ιδέα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν συγκεκριμένη. Για τις τρεις ημέρες της έκθεσης, πάνω από το περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχει η επιγραφή. Επρόκειτο, όπως υποστηρίζει ο κ. Κουλούρης, για μια καθαρά επικοινωνιακή και τουριστική επιλογή, χωρίς καμία πρόθεση αλλαγής της επίσημης ονομασίας των Επτανήσων.Το σκεπτικό βασίστηκε στη διεθνή αναγνωρισιμότητα που διαθέτουν ήδη τα νησιά του Ιονίου, αλλά και στο αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από τη νέαμε θέμα την «». Στόχος, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, ήταν να αξιοποιηθεί το momentum που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ταινία και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ηστη διεθνή τουριστική αγορά.Ο Σάββας Κουλούρης είναι κατηγορηματικός ότι η πρότασή του δεν είχε καμία σχέση με μόνιμη μετονομασία των νησιών. «Ουδέποτε ζήτησα τη μετονομασία των Επτανήσων», αναφέρει στο protothema.gr, διευκρινίζοντας ότι ηλειτουργίας του περιπτέρου στη World Travel Market.Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, επρόκειτο ουσιαστικά για την προσπάθεια δημιουργίας ενός ισχυρού τουριστικού brand, το οποίο θα αξιοποιούσε τη συγκυρία και τη διεθνή προβολή της «» προς όφελος των. «Θέλαμε να δώσουμε τη δυναμική ενός brand name», εξηγεί, απορρίπτοντας την ερμηνεία ότι πίσω από την πρόταση βρισκόταν οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της ταυτότητας ή της επίσημης ονομασίας των Επτανήσων. «Οτιδήποτε άλλο λέγεται είναι ανακρίβειες», καταλήγει ο Σάββας Κουλούρης.Υπενθυμίζεται πως ο, Διονύσης Στανίτσας, σε ανακοίνωσή του καλούσε «το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων να σεβαστεί την Ιθάκη, την ιστορία της και τη μοναδική της σχέση με τον Οδυσσέα» σημειώνοντας πως «Η τουριστική προβολή των Ιονίων μπορεί και πρέπει να γίνει με πολλά και διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ιθάκη δεν παραχωρεί την ιστορία και το όνομά της».«Στηρίζουμε την εξωστρέφεια και την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων. Η πρόταση να ονομαστούν τα Ιόνια Νησιά “τα Νησιά του Οδυσσέα” δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον Δήμο Ιθάκης. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, που αφορά την ιστορία, την ταυτότητα και το διεθνές brand της Ιθάκης, δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι χωρίς την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό brand για τα Ιόνια Νησιά», ανέφερε ο κ. Στανίτσας.