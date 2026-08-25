«Προσπαθούσα να βγάλω τον σκύλο από τα δόντια του, δάγκωνε με μανία»: Η 26χρονη περιγράφει την επίθεση στο Μενίδι
«Προσπαθούσα να βγάλω τον σκύλο από τα δόντια του, δάγκωνε με μανία»: Η 26χρονη περιγράφει την επίθεση στο Μενίδι
Ο ιδιοκτήτης του σκύλου που επιτέθηκε δηλώνει πως δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει συμβεί
Τις δραματικές στιγμές που έζησε στο Μενίδι περιέγραψε η 26χρονη που προσπάθησε να σώσει το σκυλάκι της από την επίθεση τετράποδου στο δρόμο. Ο σκύλος της δεν τα κατάφερε ενώ ο ιδιοκτήτης κατοικιδίου που συνελήφθη για την επίθεση δηλώνει πως δεν μπορώ να καταλάβει τι συνέβη προαναγγέλλοντας πως θα πάει στο σπίτι της οικογένειας για να ζητήσει συγγνώμη.
«Σύρθηκα κάτω στο χώμα προσπαθώντας να βγάλω την “Μπουμπού” από τα δόντια του σκυλιού», λέει η 26χρονη στο STAR αναφέροντας πως ο σκύλος «εμφανίστηκε από το πουθενά».
«Απλά την έπιασε ξαφνικά και εγώ προσπαθούσα να τη βγάλω από το στόμα του», συμπληρώνει. Περιέγραψε πως ο σκύλος «το έπιασε από τη ράχη, το δάγκωνε. Του έβγαλε το λουρί επειδή το δάγκωνε με μανία. Προσπαθούσα να τη σώσω και εν τέλει δάγκωσε και εμένα».
Από την πλευρά του ο 54χρονος περιέγραψε πως «βγήκα έξω και τον είδα να τρέχει αλλά δεν μπορώ να τρέξω εγώ πιο γρήγορα από το σκυλί». «Εγώ αγαπάω τα σκυλιά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι… Θα πάω από το σπίτι τους να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί. Λυπούμαστε πάρα πολύ», συμπλήρωσε.
Μετά την επίθεση ο 54χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος.
«Σύρθηκα κάτω στο χώμα προσπαθώντας να βγάλω την “Μπουμπού” από τα δόντια του σκυλιού», λέει η 26χρονη στο STAR αναφέροντας πως ο σκύλος «εμφανίστηκε από το πουθενά».
«Απλά την έπιασε ξαφνικά και εγώ προσπαθούσα να τη βγάλω από το στόμα του», συμπληρώνει. Περιέγραψε πως ο σκύλος «το έπιασε από τη ράχη, το δάγκωνε. Του έβγαλε το λουρί επειδή το δάγκωνε με μανία. Προσπαθούσα να τη σώσω και εν τέλει δάγκωσε και εμένα».
Από την πλευρά του ο 54χρονος περιέγραψε πως «βγήκα έξω και τον είδα να τρέχει αλλά δεν μπορώ να τρέξω εγώ πιο γρήγορα από το σκυλί». «Εγώ αγαπάω τα σκυλιά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι… Θα πάω από το σπίτι τους να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί. Λυπούμαστε πάρα πολύ», συμπλήρωσε.
Μετά την επίθεση ο 54χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος.
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