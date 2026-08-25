Στην Κερύνεια ο «Κινέζος» της δολοφονίας Ζαμπούνη, η διαδρομή από τα κατεχόμενα στην Κύπρο

Στα κατεχόμενα συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος που καταζητείται από τις ελληνικές Αρχές για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο