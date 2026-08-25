Χειροπέδες σε 49χρονο στον Κορυδαλλό για παράνομη απόρριψη αποβλήτων
ΕΛΛΑΔΑ
Κορυδαλλός Απόβλητα Σύλληψη

Χειροπέδες σε 49χρονο στον Κορυδαλλό για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Αστυνομικοί εντόπισαν 41χρονο να πετά σακούλες με στερεά απόβλητα σε οικισμό

Χειροπέδες σε 49χρονο στον Κορυδαλλό για παράνομη απόρριψη αποβλήτων
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Στη σύλληψη ενός 41χρονου για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Κορυδαλλού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο σε οικισμό του Κορυδαλλού και να απορρίπτει σε σημείο της περιοχής σακούλες που περιείχαν στερεά απόβλητα.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι της ειδικής Ομάδας θα συνεχιστούν, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
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