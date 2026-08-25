Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Χειροπέδες σε 49χρονο στον Κορυδαλλό για παράνομη απόρριψη αποβλήτων
Χειροπέδες σε 49χρονο στον Κορυδαλλό για παράνομη απόρριψη αποβλήτων
Αστυνομικοί εντόπισαν 41χρονο να πετά σακούλες με στερεά απόβλητα σε οικισμό
Στη σύλληψη ενός 41χρονου για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Κορυδαλλού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο σε οικισμό του Κορυδαλλού και να απορρίπτει σε σημείο της περιοχής σακούλες που περιείχαν στερεά απόβλητα.
Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι της ειδικής Ομάδας θα συνεχιστούν, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο σε οικισμό του Κορυδαλλού και να απορρίπτει σε σημείο της περιοχής σακούλες που περιείχαν στερεά απόβλητα.
Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι της ειδικής Ομάδας θα συνεχιστούν, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα