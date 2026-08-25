Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας για κούρσα αεροδρόμιο - κέντρο Αθήνας
Οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας για κούρσα αεροδρόμιο - κέντρο Αθήνας
Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του
Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί ο οποίος με απειλή βίας, μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή.
Ειδικότερα, ο 38χρονος, βραδινές ώρες της Πέμπτης (13/8), παρέλαβε από το Ελ. Βενιζέλος, οικογένεια τουριστών που μόλις είχε έρθει από το Ισραήλ και είχε προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.
Κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν τα 600 ευρώ, προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα.
Λίγο αργότερα, η οικογένεια μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.
Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του εν λόγω οχήματος ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.
Το ταξί βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Κατακουζηνού στα Άνω Λιόσια και αποδόθηκε στην εταιρεία.
Σήμερα το πρωί ο οδηγός, εμφανίστηκε στο ΤΔΕΕ Συντάγματος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και συνελήφθη.
Σημειώνεται ότι διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα από τον Καναδά, σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.
Ειδικότερα, ο 38χρονος, βραδινές ώρες της Πέμπτης (13/8), παρέλαβε από το Ελ. Βενιζέλος, οικογένεια τουριστών που μόλις είχε έρθει από το Ισραήλ και είχε προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.
Κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν τα 600 ευρώ, προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα.
Λίγο αργότερα, η οικογένεια μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.
Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του εν λόγω οχήματος ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.
Το ταξί βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Κατακουζηνού στα Άνω Λιόσια και αποδόθηκε στην εταιρεία.
Σήμερα το πρωί ο οδηγός, εμφανίστηκε στο ΤΔΕΕ Συντάγματος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και συνελήφθη.
Σημειώνεται ότι διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα από τον Καναδά, σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα