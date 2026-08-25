Θρίλερ με την εξαφάνιση 29χρονου και του 5χρονου γιου του στο Βέλγιο: Εντοπίστηκαν δύο σοροί
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Βέλγιο Εξαφάνιση Πατέρας Γιος

Θρίλερ με την εξαφάνιση 29χρονου και του 5χρονου γιου του στο Βέλγιο: Εντοπίστηκαν δύο σοροί

Τα ίχνη τους χάθηκαν στο τέλος Ιουνίου - Η ταυτοποίηση των δύο σορών δεν έχει γίνει ακόμη

Θρίλερ με την εξαφάνιση 29χρονου και του 5χρονου γιου του στο Βέλγιο: Εντοπίστηκαν δύο σοροί
Oι δικαστικές Aρχές του Βελγίου ανακοίνωσαν σήμερα τον εντοπισμό μιας δεύτερης σορού, που όπως όλα δείχνουν ανήκει στον πατέρα του μικρού Τιμεό, 24 ώρες μετά την εύρεση της πρώτης σορού, εκείνη ενός παιδιού.

Ο Μπράιαν Μπριγκού, ηλικίας 29 ετών, και ο γιος τους Τιμεό, ηλικίας 5 ετών, εξαφανίστηκαν μαζί στα τέλη Ιουνίου, στο νότιο Βέλγιο.

Η ταυτοποίηση των δύο σορών δεν έχει γίνει ακόμη, όμως οι Αρχές έκαναν γνωστό πως θα μπορούσαν να είναι εκείνες του πατέρα και γιου που αγνοούνται. Η νεκροψία νεκροτομή ενδέχεται να διεξαχθεί απόψε, σύμφωνα με τον βελγικό Τύπο. Η δεύτερη σορός βρέθηκε σήμερα σε απόσταση δεκάδων μέτρων από εκείνη του παιδιού, στο Ονχάγιε (νότια), διευκρίνισαν οι αρχές.

Η βελγική αστυνομία αναζητούσε τον Τιμεό και τον πατέρα του, αφού εθεάθησαν για τελευταία φορά στο Ονχάγιε, την 27η Ιουνίου.

«Όπως συμβαίνει από την αρχή, κανένα σενάριο δεν αποκλείεται και όλες οι υποθέσεις αποτελούν αντικείμενο ερευνών», επισήμαναν οι ανακριτικές Αρχές.

Το αυτοκίνητο του πατέρα εντοπίστηκε άδειο στο Ονχάγιε, αφού ειδοποιήθηκαν οι Αρχές για την εξαφάνιση του ίδιου και του γιου του.

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