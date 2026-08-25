Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά για τη ΝΔ με 26,5%, υποχώρησε στο 14,5% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα και στο 3,6% η Καρυστιανού

Τι δείχνει η μέτρηση για Τσίπρα και Σαμαρά

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την πολιτική τοποθέτηση των ψηφοφόρων των δύο μεγαλύτερων κομμάτων του κεντροδεξιού και κεντροαριστερού χώρου.Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 54,6% αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροδεξιό, το 24% ως κεντρώο και το 20,4% ως δεξιό. Στο ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχα, το 51% των ψηφοφόρων δηλώνει κεντροαριστερό, το 40% κεντρώο και το 9% αριστερό.Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτυπώνουν και τις διαφορετικές πλευρές από τις οποίες θα μπορούσαν να δεχθούν εκλογικές πιέσεις τα δύο κόμματα. Για τη ΝΔ, σημαντικό τμήμα του ακροατηρίου βρίσκεται δεξιότερα, με πιθανές κατευθύνσεις την Ελληνική Λύση ή μια ενδεχόμενη πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, το υψηλό ποσοστό των κεντρώων ψηφοφόρων δείχνει μεγαλύτερη έκθεση σε μετακινήσεις προς τον χώρο του Κέντρου και τη Νέα Δημοκρατία.Οι περισσότεροι ερωτηθέντες εμφανίζονται δύσπιστοι απέναντι στην εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα μπορούσε να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Μόλις το 18% θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, έναντι 79% που το χαρακτηρίζει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό.Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση καταγράφει τη δυνητική απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Το 12% απαντά ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ ένα επιπλέον 8% δηλώνει ότι υπάρχει «λίγη» πιθανότητα να κάνει αυτή την επιλογή. Έτσι, συνολικά το 20% δεν αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, την ώρα που το 79% απαντά «καθόλου».Αρνητική είναι, τέλος, η εικόνα που προκύπτει για την αξιολόγηση της πορείας της χώρας. Το 65% πιστεύει ότι η Ελλάδα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 32% θεωρεί ότι ακολουθεί θετική πορεία.Αντίστοιχα απαισιόδοξες είναι και οι προσωπικές προσδοκίες των ερωτηθέντων για το επόμενο διάστημα. Το 68% δηλώνει λίγο ή καθόλου αισιόδοξο για τη ζωή του στους επόμενους έξι μήνες, έναντι 30% που εμφανίζεται πολύ ή αρκετά αισιόδοξο.