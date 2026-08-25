Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά για τη ΝΔ με 26,5%, υποχώρησε στο 14,5% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα και στο 3,6% η Καρυστιανού
Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά για τη ΝΔ με 26,5%, υποχώρησε στο 14,5% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα και στο 3,6% η Καρυστιανού
Στο 10% το ΠΑΣΟΚ και στο 9% η Ελληνική Λύση - Η ΕΛΑΣ υποχώρησε από το 15,8% (τον Ιούλιο) στο 14,5% και η διαφορά με τη ΝΔ διευρύνεται από τις 11, στις 12 μονάδες - Το 60% θέλει κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη
Σταθερά στην πρώτη θέση με 26,5% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί από το 15,8% (τον Ιούλιο) στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω.
Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφει η «Ελπίδα», που υποχωρεί στο 3,6%, έναντι 5,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,9% και το ΜέΡΑ25 στο 2,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 2%, διπλασιάζοντας το ποσοστό του σε σχέση με το 1% της προηγούμενης δημοσκόπησης.
Αυξημένο εμφανίζεται παράλληλα το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο φτάνει στο 10,6% από 9%. Στο 6% από 5% ανεβαίνει και η επιλογή «άλλο κόμμα». Συνολικά, το 16,6% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιο από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά στη μέτρηση.
Στο ερώτημα της εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «κανένας» με 19,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8,5%.
Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα δεν επιθυμεί μια παρατεταμένη εκλογική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το 60% προτιμά να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ενώ το 32% θα ήθελε να χρειαστεί και δεύτερη προσφυγή στις κάλπες.
Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφει η «Ελπίδα», που υποχωρεί στο 3,6%, έναντι 5,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,9% και το ΜέΡΑ25 στο 2,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 2%, διπλασιάζοντας το ποσοστό του σε σχέση με το 1% της προηγούμενης δημοσκόπησης.
Αυξημένο εμφανίζεται παράλληλα το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο φτάνει στο 10,6% από 9%. Στο 6% από 5% ανεβαίνει και η επιλογή «άλλο κόμμα». Συνολικά, το 16,6% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιο από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά στη μέτρηση.
Στο ερώτημα της εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «κανένας» με 19,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8,5%.
Το 51% ζητά εκλογέςΠροβάδισμα έχει η άποψη για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δηλώνει ότι προτιμά να πραγματοποιηθούν εκλογές τώρα. Αντίθετα, το 46% τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας, ενώ το 3% δεν εκφράζει άποψη.
Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα δεν επιθυμεί μια παρατεταμένη εκλογική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το 60% προτιμά να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ενώ το 32% θα ήθελε να χρειαστεί και δεύτερη προσφυγή στις κάλπες.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την πολιτική τοποθέτηση των ψηφοφόρων των δύο μεγαλύτερων κομμάτων του κεντροδεξιού και κεντροαριστερού χώρου.
Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 54,6% αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροδεξιό, το 24% ως κεντρώο και το 20,4% ως δεξιό. Στο ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχα, το 51% των ψηφοφόρων δηλώνει κεντροαριστερό, το 40% κεντρώο και το 9% αριστερό.
Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτυπώνουν και τις διαφορετικές πλευρές από τις οποίες θα μπορούσαν να δεχθούν εκλογικές πιέσεις τα δύο κόμματα. Για τη ΝΔ, σημαντικό τμήμα του ακροατηρίου βρίσκεται δεξιότερα, με πιθανές κατευθύνσεις την Ελληνική Λύση ή μια ενδεχόμενη πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, το υψηλό ποσοστό των κεντρώων ψηφοφόρων δείχνει μεγαλύτερη έκθεση σε μετακινήσεις προς τον χώρο του Κέντρου και τη Νέα Δημοκρατία.
Τι δείχνει η μέτρηση για Τσίπρα και ΣαμαράΟι περισσότεροι ερωτηθέντες εμφανίζονται δύσπιστοι απέναντι στην εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα μπορούσε να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Μόλις το 18% θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, έναντι 79% που το χαρακτηρίζει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό.
Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση καταγράφει τη δυνητική απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Το 12% απαντά ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ ένα επιπλέον 8% δηλώνει ότι υπάρχει «λίγη» πιθανότητα να κάνει αυτή την επιλογή. Έτσι, συνολικά το 20% δεν αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, την ώρα που το 79% απαντά «καθόλου».
Αρνητική είναι, τέλος, η εικόνα που προκύπτει για την αξιολόγηση της πορείας της χώρας. Το 65% πιστεύει ότι η Ελλάδα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 32% θεωρεί ότι ακολουθεί θετική πορεία.
Αντίστοιχα απαισιόδοξες είναι και οι προσωπικές προσδοκίες των ερωτηθέντων για το επόμενο διάστημα. Το 68% δηλώνει λίγο ή καθόλου αισιόδοξο για τη ζωή του στους επόμενους έξι μήνες, έναντι 30% που εμφανίζεται πολύ ή αρκετά αισιόδοξο.
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