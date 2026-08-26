Διάλυθηκε η ισχυρή κουρδική ένοπλη οργάνωση SDF και ενσωματώνεται στο συριακό κράτος

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Η πορεία των SDF

Ο Σύρος κούρδος ηγέτης Μαζλούμ Άμπντι ανακοίνωσε αργά την Τρίτη τη διάλυση της ισχυρής οργάνωσης(SDF),η οποία υπήρξε η αιχμή του δόρατος στις μάχες που οδήγησαν στη συντριβή των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.Η απόφαση έρχεται σε εφαρμογή συμφωνίας που υπέγραψε νωρίτερα φέτος με τον Σύρο de facto πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, που δηλώνει αποφασισμένος να «επανενώσει» τη Συρία.«Ανακοινώνουμε σήμερα το τέλος της αποστολής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και δηλώνουμε, με κάθε υπευθυνότητα, τη διάλυσή τους ως ανεξάρτητης στρατιωτικής δύναμης», είπε ο Άμπντι κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε σε δυο γλώσσες στα αραβικά και κατόπιν στα κουρδικά.Προχώρησε στην ανακοίνωση αυτή, έπειτα από συνάντησή του με τον ισλαμιστή πρόεδρο, τον άλλοτε ηγέτη του συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, που όμως στην πορεία διαβεβαίωσε πως έκοψε κάθε σχέση μαζί της, με παρόντες άλλους σύρους κούρδους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες.Η de facto συριακή κυβέρνηση και οι Κούρδοι διαπραγματεύονταν για μήνες την εφαρμογή συμφωνίας που υπογράφτηκε τον Ιανουάριο και προέβλεπε πλήρη ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στον νέο κρατικό μηχανισμό.Αφότου κατέλαβε την εξουσία το 2024, ο νέος de facto πρόεδρος, που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ, τονίζει πως έχει σκοπό να ενώσει ξανά τη χώρα που σάρωσε ο μακρόχρονος εμφύλιος πόλεμος και να διαλύσει όλες τις ένοπλες οργανώσεις.Εν μέσω του χάους του εμφυλίου πολέμου (2011-2024), οι Κούρδοι κατέλαβαν τον έλεγχο μεγάλων περιοχών της βόρειας και της βορειοανατολικής Συρίας και εγκαθίδρυσαν αυτόνομες αρχές.Σύμφωνα με τη συριακή επίσημη τηλεόραση, η ανακοίνωση του Άμπντι προβλέπει επίσης τη διάλυση της αυτόνομης διοίκησης και όλων των στρατιωτικών και πολιτικών δομών που αναφέρονταν σε αυτήν, την πλήρη ενσωμάτωσή τους στον συριακό κρατικό μηχανισμό.Η εξέλιξη ακολουθεί την ανακοίνωση των ΗΠΑ την προηγουμένη ότι αφαιρούν τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που κατηγορούν για υποστήριξη της «τρομοκρατίας», κίνηση-κλειδί για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη της οικονομίας της.Οι SDF, που ιδρύθηκαν το 2015, με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, αποτελούσαν τον στρατιωτικό βραχίονα της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στη Συρία και διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην συντριβή του ΙΚ, με υποστήριξη του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.Στο απόγειό τους, μετρούσαν κατά ορισμένες εκτιμήσεις μέχρι και 100.000 μαχητές, κυρίως Κούρδους και Άραβες, ενώ έλεγχαν τεράστιες εκτάσεις στο βόρειο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, περιοχές πλούσιες σε πετρέλαιο.