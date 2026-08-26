Ο Άντριου Τέιτ παρίστανε τον δισεκατομμυριούχο με νοικιασμένα αυτοκίνητα για τα likes, παραδέχονται οι δικηγόροι του
ΚΟΣΜΟΣ
Άντριου Τέιτ Πολυτελή αυτοκίνητα

Ο Άντριου Τέιτ παρίστανε τον δισεκατομμυριούχο με νοικιασμένα αυτοκίνητα για τα likes, παραδέχονται οι δικηγόροι του

Οι Αρχές δεν βρήκαν στοιχεία ότι ο ακροδεξιός influencer κατέχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που πρόβαλε στα κοινωνικά δίκτυα

Ο Άντριου Τέιτ παρίστανε τον δισεκατομμυριούχο με νοικιασμένα αυτοκίνητα για τα likes, παραδέχονται οι δικηγόροι του
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Ο αμφιλεγόμενος, ακροδεξιός influencer Άντριου Τέιτ παρουσιάζει τον εαυτό του ως «εξαιρετικά πλούσιο», αλλά δεν ήταν ιδιοκτήτης των αυτοκινήτων και του γιοτ που εμφανίζονταν στα κοινωνικά δίκτυα ως δικά του και υπερέβαλε για τον τρόπο ζωής του ώστε να προσελκύσει την προσοχή στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους του.

Αν και αυτοαποκαλείται δισεκατομμυριούχος, με ακριβά αυτοκίνητα, ιδιωτικά τζετ και σούπερ γιοτ αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων και κρυπτονομίσματα, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς, αναφέρει το BBC.

Τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, μεταξύ των οποίων μια Aston Martin και μια Bugatti που εμφανίζονταν στα κοινωνικά δίκτυα, ήταν νοικιασμένα.

Ο Τέιτ και ο αδελφός του Τριστάν κρατούνται σε φυλακή της Φλόριντα, αλλά ζητούν την αποφυλάκισή τους με εγγύηση, ενώ αναμένουν την έκβαση της διαδικασίας έκδοσης.

Συνελήφθησαν τον Ιούλιο, αφότου οι βρετανικές εισαγγελικές Αρχές απήγγειλαν νέες κατηγορίες εναντίον τους, μεταξύ των οποίων σεξουαλικών αδικημάτων, τα οποία και οι δύο αρνούνται. Αντιμετωπίζουν πλέον συνολικά 59 κατηγορίες που σχετίζονται με αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2010 και Αυγούστου 2017.

Τα αδέλφια έχουν διπλή υπηκοότητα, βρετανική και αμερικανική.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι Τέιτ είναι πιθανόν να διαφύγουν, επικαλούμενοι παλαιότερες δηλώσεις των αδελφών σχετικά με τον πλούτο και την επιρροή τους, καθώς και το γεγονός ότι διαθέτουν πολλαπλές ταυτότητες για να αποφύγουν τη Δικαιοσύνη.

Σε νομική υπόμνημα προς το δικαστήριο, οι νομικοί εκπρόσωποι των αδελφών ανέφεραν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο των Τέιτ «βασίζεται στην προσοχή που συγκεντρώνουν στο Διαδίκτυο».

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«Το θέμα είναι ακριβώς ο προκλητικός χαρακτήρας των αναρτήσεών τους και των αναρτήσεων που αφορούν τους ίδιους. Όσο πιο υπερβολική και εξωφρενική είναι η ανάρτηση, τόσο πιο πιθανό είναι να συγκεντρώσει προβολές και likes, τα οποία με τη σειρά τους αποφέρουν έσοδα. Με λίγα λόγια, παίζουν έναν ρόλο», αναφέρεται στο υπόμνημα.

Κατά καιρούς, ο Άντριου Τέιτ έχει χρησιμοποιήσει υπερβολές για «κωμικό αποτέλεσμα», χωρίς καμία πρόθεση να ληφθεί σοβαρά υπόψη, υποστηρίζουν ακόμη οι νομικοί.
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