Εξάμηνη φυλάκιση με 3ετή αναστολή σε νηπιαγωγό στη Θεσσαλονίκη για παιδάκι που βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο
Εξάμηνη φυλάκιση με 3ετή αναστολή σε νηπιαγωγό στη Θεσσαλονίκη για παιδάκι που βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο

Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα λόγια που είπε ήταν ότι «ήθελε να πάει σπίτι» κατέθεσε η μητέρα

Τετράχρονο παιδάκι ξέφυγε από νηπιαγωγείο και βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στο δρόμο. Για το περιστατικό, το οποίο διαδραματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στη Θεσσαλονίκη, κατέστη κατηγορούμενη μία νηπιαγωγός που κρίθηκε ένοχη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για έκθεση. Καταδικάστηκε με την αναγνώριση ελαφρυντικού σε 6μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή.

«Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή» απολογήθηκε η νηπιαγωγός, στην τάξη της οποίας ήταν το παιδί. Η ίδια, όπως ανέφερε, διαπίστωσε την απουσία του κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης. Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα λόγια που είπε ήταν ότι «ήθελε να πάει σπίτι» κατέθεσε η μητέρα.

Την ενοχή της είχε ζητήσει η εισαγγελέας της έδρας σημειώνοντας πως το παιδί πέρασε διαδοχικά από τρεις πόρτες για να βρεθεί στο δρόμο: της τάξης, του κτηρίου και της αυλής.

