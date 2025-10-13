Κίνηση στους δρόμους: Με προβλήματα ο Κηφισός, καθυστερήσεις έως 30΄στην Αττική Οδό - Επέστρεψε ο δακτύλιος
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κίνηση σε αρκετές κεντρικές λεωφόρους συναντούν οι οδηγοί σήμερα το πρωί, ημέρα επιστροφής και του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Στον Κηφισό, η κίνηση στην κάθοδο προς Πειραιά είναι αυξημένη από τη Μεταμόρφωση μέχρι και μετά του Ρέντη ενώ στην άνοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από την Ιερά Οδό μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια.

Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση σε Μεσογείων και Κηφισιάς κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην ανηφόρα του Καρέα αλλά και στην παραλιακή.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία και 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισιάς ενώ προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισιάς, 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία και στην περιφερειακή Υμηττού 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας.




Επέστρεψε ο Δακτύλιος


Εντωμεταξύ από τις 7 το πρωί τέθηκε ξανά σε ισχύ ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, που στόχο έχει να ομαλοποιήσει την κυκλοφορία των οχημάτων στα πιο πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας.

Ο δακτύλιος εκτείνεται στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:
Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του μικρού Δακτυλίου τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Ο περιορισμός των μονών – ζυγών


Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των ιδιωτικών αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Κατά την ισχύ του, για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από τις 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

-Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό).

-Tις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

