Απεργία 14 Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ), τραμ
Απεργία 14 Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ), τραμ
Σε απεργιακό κλοιό η χώρα - Οι αποφάσεις για τα λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή
Αποφάσεις για συμμετοχή στην 24ωρη απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 λαμβάνουν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας. Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.
Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.
Οι αποφάσεις για τα Λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας. Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.
Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.
Οι αποφάσεις για τα Λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή.
Ειδήσεις σήμερα:
Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες μέχρι και τον Απρίλιο
Ο 68χρονος στη Φοινικούντα είχε κάνει νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου»
Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες μέχρι και τον Απρίλιο
Ο 68χρονος στη Φοινικούντα είχε κάνει νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου»
Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα