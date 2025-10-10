Απεργία 14 Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ), τραμ
Σε απεργιακό κλοιό η χώρα - Οι αποφάσεις για τα λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή

Αποφάσεις για συμμετοχή στην 24ωρη απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 λαμβάνουν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας. Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Οι αποφάσεις για τα Λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή.

