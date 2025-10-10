Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός για οπλοκατοχή και ναρκωτικά
Bρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, με σβησμένο σειριακό αριθμό, γεμιστήρας με 5 φυσίγγια και 8,31 γραμμάρια κάνναβης
Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού για οπλοκατοχή και ναρκωτικά προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας για την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών αθλητικής βίας οι αστυνομικοί εντόπισαν ομάδα ατόμων, σε πάρκο κοντά σε ανενεργό σύνδεσμο οπαδών, να συμμετέχουν σε εκδήλωση. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν ανάμεσα σε φύλλα δέντρων ένα πλήρως λειτουργικό πιστόλι, με σβησμένο σειριακό αριθμό και γεμιστήρα με 5 φυσίγγια.
Στη συνέχεια με σκοπό τον εντοπισμό του κατόχου, προσήχθησαν 32 άτομα. Από την προανακριτική έρευνα ταυτοποιήθηκε ως κάτοχος του πιστολιού ο 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για πολλά αδικήματα, όπως ληστεία, εκβίαση, απειλή, αρπαγή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν κρυμμένα και κατασχέθηκαν 8,31 γραμμάρια κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
