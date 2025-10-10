Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός για οπλοκατοχή και ναρκωτικά
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός για οπλοκατοχή και ναρκωτικά

Bρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, με σβησμένο σειριακό αριθμό, γεμιστήρας με 5 φυσίγγια και 8,31 γραμμάρια κάνναβης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός για οπλοκατοχή και ναρκωτικά
Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού για οπλοκατοχή και ναρκωτικά προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας για την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών αθλητικής βίας οι αστυνομικοί εντόπισαν ομάδα ατόμων, σε πάρκο κοντά σε ανενεργό σύνδεσμο οπαδών, να συμμετέχουν σε εκδήλωση. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν ανάμεσα σε φύλλα δέντρων ένα πλήρως λειτουργικό πιστόλι, με σβησμένο σειριακό αριθμό και γεμιστήρα με 5 φυσίγγια.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός για οπλοκατοχή και ναρκωτικά

Στη συνέχεια με σκοπό τον εντοπισμό του κατόχου, προσήχθησαν 32 άτομα. Από την προανακριτική έρευνα ταυτοποιήθηκε ως κάτοχος του πιστολιού ο 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για πολλά αδικήματα, όπως ληστεία, εκβίαση, απειλή, αρπαγή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός για οπλοκατοχή και ναρκωτικά

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν κρυμμένα και κατασχέθηκαν 8,31 γραμμάρια κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

