Εξαφανίστηκε 49χρονος στην Αχαϊα
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Αχαΐα Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 49χρονος στην Αχαϊα

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του

Εξαφανίστηκε 49χρονος στην Αχαϊα
Εξαφανίστηκε 49χρονος από την περιοχή του Ριζόμυλου Αχαϊας τη Δευτέρα. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 9/10/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Ίλι Ζορμπάι , κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ίλι (ον.) Ζορμπάι (επ,) έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, χωρίς μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν και λευκά παπούτσια.

Εξαφανίστηκε 49χρονος στην Αχαϊα

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. 

