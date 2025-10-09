Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από παραλία στη Μεσαρά της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Κολυμβητές Πνιγμός

Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από παραλία στη Μεσαρά της Κρήτης

Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας των Μοιρών

Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από παραλία στη Μεσαρά της Κρήτης
Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Κόκκινη Άμμους στη Μεσαρά, στην Κρήτη.

Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας των Μοιρών.

Στην περιοχή ο καιρός ήταν πολύ καλός και έπνεαν δυτικοί άνεμοι 2 μποφόρ.


Ειδήσεις σήμερα:

Πανηγυρικό ταξίδι Τραμπ σε Αίγυπτο και Ισραήλ για τη συμφωνία, «τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα»

Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!

Η Deloitte χρέωσε 440.000 δολάρια την αυστραλιανή κυβέρνηση για μία γεμάτη λάθη Έκθεση που συνέταξε με το ChatGPT!

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης