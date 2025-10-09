Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Νεκρός 44χρονος σε τραγικό δυστύχημα στη Δράμα - Το όχημα του χτύπησε σε στύλο και περίφραξη και τυλίχθηκε στις φλόγες
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης προς Μαυρόβατο.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και ακολούθως σε περίφραξη οικίας όπου και αναφλέγη.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.
