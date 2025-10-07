Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Κλειστό την Τετάρτη το Φαράγγι της Σαμαριάς
Κλειστό την Τετάρτη το Φαράγγι της Σαμαριάς
Το Φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 6 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6 mm, ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό.
Το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους. Η απόφαση πάρθηκε επειδή οι τιμές των βροχοπτώσεων είναι πολύ άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.
Το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους. Η απόφαση πάρθηκε επειδή οι τιμές των βροχοπτώσεων είναι πολύ άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.
