Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 ακόμη καταστήματα για υπέρβαση του κοινόχρηστου χώρου

Στη σφράγιση
επιπλέον 11 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 ο δήμος Αθηναίων,
μετά τους ελέγχους της δημοτικής αστυνομίας
για την τήρηση της νομοθεσίας για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου.
Τα 10 καταστήματα βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα και ένα στην 7η, ενώ από τις αρχές του 2025 έχουν σφραγιστεί πάνω από 130 καταστήματα.
Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί κάποιοι να τον περιορίζουν ή να τον εκμεταλλεύονται εις βάρος των πολλών. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρέωση απέναντι στην πόλη και τους κατοίκους της. Δεν θα επιτρέψουμε μια Αθήνα με δύο μέτρα και δύο σταθμά», τόνισε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Χάρης Δούκας.
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης,
υπογράμμισε: «Μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε σε 23 σφραγίσεις καταστημάτων που παραβίαζαν τη νομοθεσία για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου. Οι νέες σφραγίσεις που ξεκινούν την Παρασκευή επιβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και χωρίς εξαιρέσεις».
Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, αφορούν:
2 καταστήματα για 10 ημέρες
1 κατάστημα για 6 ημέρες
3 καταστήματα για 5 ημέρες
2 καταστήματα για 4 ημέρες
1 κατάστημα για 3 ημέρες
2 καταστήματα για 2 ημέρες