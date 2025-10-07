Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 ακόμη καταστήματα για υπέρβαση του κοινόχρηστου χώρου
ΕΛΛΑΔΑ
Σφράγισμα Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 ακόμη καταστήματα για υπέρβαση του κοινόχρηστου χώρου

Οι σφραγίσεις θα γίνουν την Παρασκευή - «Δεν θα επιτρέψουμε μια Αθήνα με δύο μέτρα και δύο σταθμά» τόνισε ο Χάρης Δούκας

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 ακόμη καταστήματα για υπέρβαση του κοινόχρηστου χώρου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σφράγιση επιπλέον 11 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 ο δήμος Αθηναίων, μετά τους ελέγχους της δημοτικής αστυνομίας για την τήρηση της νομοθεσίας για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου.

Τα 10 καταστήματα βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα και ένα στην 7η, ενώ από τις αρχές του 2025 έχουν σφραγιστεί πάνω από 130 καταστήματα.

Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί κάποιοι να τον περιορίζουν ή να τον εκμεταλλεύονται εις βάρος των πολλών. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρέωση απέναντι στην πόλη και τους κατοίκους της. Δεν θα επιτρέψουμε μια Αθήνα με δύο μέτρα και δύο σταθμά», τόνισε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Χάρης Δούκας.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, υπογράμμισε: «Μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε σε 23 σφραγίσεις καταστημάτων που παραβίαζαν τη νομοθεσία για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου. Οι νέες σφραγίσεις που ξεκινούν την Παρασκευή επιβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και χωρίς εξαιρέσεις».

Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, αφορούν:
2 καταστήματα για 10 ημέρες
1 κατάστημα για 6 ημέρες
3 καταστήματα για 5 ημέρες
Κλείσιμο
2 καταστήματα για 4 ημέρες
1 κατάστημα για 3 ημέρες
2 καταστήματα για 2 ημέρες


Ειδήσεις σήμερα:

Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές: Ντοκουμέντα φρίκης από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Δύο χρόνια από τη μέρα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Ευχαριστώ όσους με στηρίζουν, αλλά δεν έχω καλέσει ποτέ κανέναν»

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης