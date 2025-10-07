Παρίσταναν τους αστυνομικούς και πήγαν να ελέγξουν... αστυνομικό – Ποινική δίωξη για τρεις νεαρούς στον Εύοσμο
Οι τρεις κατηγορούμενοι διώκονται για αντιποίηση αρχής, από κοινού, και παράβαση του νόμου περί όπλων κατά περίπτωση

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών νεαρών που κατηγορούνται ότι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και τοποθετώντας φάρο σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, επιχείρησαν να ελέγξουν πολίτη που αποδείχθηκε πως ήταν… πραγματικός αστυνομικός.

Πρόκειται για δύο νεαρούς, 21 ετών, και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή του Ευόσμου, λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Οι τρεις κατηγορούμενοι διώκονται για αντιποίηση αρχής, από κοινού, και παράβαση του νόμου περί όπλων (κατά περίπτωση), καθώς στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, εντοπίστηκαν ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι.

Όταν οι νεαροί αντιλήφθηκαν την ιδιότητά του αστυνομικού τράπηκαν σε φυγή. Ο αστυνομικός, ωστόσο, ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή τους κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους περάσουν χειροπέδες σε κοντινή περιοχή.

Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την υπόθεση να αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα.  Το δικαστήριο αποφάσισε να άρει την κράτηση των νεαρών. 


