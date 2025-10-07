Οι κρίσιμες «λεπτομέρειες»: Τι μάθαμε για τον νέο ΚΟΚ από τον... Μπισμπίκη

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη





Το δόγμα του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που έχει τεθεί σε ισχύ από τα μέσα του Σεπτεμβρίου ήρθαν να αναδείξουν δύο διαφορετικές υποθέσεις με πρωταγωνιστές οδηγούς τις προηγούμενες ημέρες. Η πρώτη είναι οι μεγάλες ζημιές που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του στη Φιλοθέη ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης και η δεύτερη είναι η υπόθεση γυναίκας οδηγού που κατελήφθη σε διάστημα τεσσάρων ημερών να οδηγεί στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού και πλέον ως υπότροπη καλείται να πληρώσει πρόστιμο 1.350 ευρώ, ενώ το δίπλωμα της αφαιρέθηκε για 18 μήνες! υποτροπή και η τιμωρία του οδηγού που συλλαμβάνεται να παρανομεί ή να οδηγεί επικίνδυνα, αντί του... αυτοκινήτου όπως ίσχυε, εν πολλοίς, μέχρι πρότινος είναι «κλειδιά» στον νέο ΚΟΚ. Ομως, το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέδειξε και παράδοξα στη νομοθεσία. Το γεγονός ότι όταν εμφανίστηκε ο ηθοποιός η Tροχαία δεν μπορούσε πλέον να τον υποβάλει σε αλκοτέστ είναι ένα από αυτά, αφού ο νέος ΚΟΚ περιλαμβάνει προβλέψεις που φαίνονται μεν παράδοξες, αλλά μετά από λίγη σκέψη γίνονται κατανοητές.Οταν ο Μπισμπίκης πήγε την περασμένη Κυριακή στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ προκάλεσε απορία. Η εξήγηση δεν ήταν ότι είχε περάσει ικανός χρόνος για να μην μπορεί να ανιχνευτεί αλκοόλ στο αίμα του, αλλά ότι από τη στιγμή που είχε απομακρυνθεί από τον τόπο του συμβάντος δεν μπορεί εκ του νόμου να υποβληθεί σε αλκοτέστ.Ο οδηγός που έχει εγκαταλείψει τον τόπο ενός συμβάντος μπορεί, για παράδειγμα, να υποστηρίξει ότι κατανάλωσε αλκοόλ μετά το συμβάν. Αστυνομικοί της Τροχαίας επισημαίνουν μεν ότι τόσο η εγκατάλειψη όσο και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην περίπτωση που έχουν προκληθεί μόνο υλικές ζημιές έχουν την ίδια ποινική αξία, είναι πλημμελήματα, παραδέχονται, δε, ότι τα περιστατικά με εγκατάλειψη είναι ολοένα πιο συχνά.Οπως προβλέπεται, πάντως, πέρα από τις κυρώσεις που τυχόν θα επιβάλει το δικαστήριο στον ηθοποιό, ήδη του έχει επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα. Αν είχε υποβληθεί σε αλκοτέστ όμως την ώρα του συμβάντος και η συγκέντρωση αλκοόλ ήταν άνω του 0,60 ml, οι ποινές θα ήταν πολύ αυστηρότερες. Ο νέος ΚΟΚ εκτοξεύει τα πρόστιμα, και αυτό αποδείχθηκε από την περίπτωση της οδηγού στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού που έκανε δύο φορές μέσα σε τέσσερις ημέρες την ίδια παράβαση - τη δεύτερη φορά μάλιστα οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα αφού της είχε ήδη αφαιρεθεί.Με δεδομένο ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων είναι η τρίτη αιτία τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στην Ελλάδα, πλέον οι κανόνες που ισχύουν είναι αυστηροί και τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 4.000 ευρώ, ξεκινώντας από τα 350 για απλή χρήση του κινητού στην οδήγηση.Λίγοι οδηγοί όμως γνωρίζουν ότι όσα ισχύουν για τα κινητά ισχύουν για τα τάμπλετ, τα έξυπνα ρολόγια, τις κάμερες και άλλες συσκευές επικοινωνίας. Ο οδηγός μπορεί να φορά έξυπνο ρολόι, αλλά δεν μπορεί σερφάρει και να κάνει κλήση μέσω αυτού.Μάλιστα, επειδή έχει παρατηρηθεί πολλοί να μεταδίδουν live στα social media ενώ παράλληλα οδηγούν, πλέον η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται μόνο από συσκευή που είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε οθόνης αφής από τον οδηγό. Και αν είστε από εκείνους που συνηθίζουν τα βάζουν τα ψώνια στα πίσω καθίσματα χωρίς να τα ασφαλίζουν ώστε να μην μπορεί να μετακινηθούν, τότε ξεχάστε και αυτή τη συνήθεια, αφού πλέον είναι παράνομο και το προβλεπόμενο πρόστιμο είναι 150 ευρώ. Η πρόβλεψη υπάρχει για λόγους ασφαλείας: σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος αντικείμενα μπορεί είτε να χτυπήσουν τον οδηγό, είτε να κυλήσουν κάτω από το κάθισμά του και να μπλοκάρουν πεντάλ.Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, επίσης, παράνομο είναι το να οδηγεί κανείς φορώντας χοντρά ρούχα, όπως για παράδειγμα μπουφάν, αφού μπορεί να δυσκολέψει την κίνησή του. Αντίστοιχα, απαγορεύεται να οδηγεί κανείς φορώντας σαγιονάρες - ειδικά μοτοσικλέτες, αφού και εκεί ελλοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει και πρόστιμα για τη μη τήρηση του... savoir vivre. Ο νέος Κώδικας προβλέπει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 40 μέρες σε όσους προκαλούν τρόμο/παρενόχληση και δεν συμπεριφέρονται με ευγένεια προς πεζούς και άλλους οδηγούς. Η ευγένεια είναι υποχρέωση του οδηγού -υπάρχει μάλιστα ειδικό άρθρο για τους επαγγελματίες-, ενώ λογίζονται ως αντικοινωνική συμπεριφορά οι ύβρεις, οι υβριστικές χειρονομίες και λοιπές καθημερινές καταστάσεις στους ελληνικούς δρόμους.



Πρόστιμο προβλέπεται και για εκείνους που φρενάρουν απότομα χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος, αφού σημαντική μείωση ταχύτητας επιτρέπεται μόνο αν δεν δημιουργεί κίνδυνο στους άλλους και αφού προηγηθεί σαφής και έγκαιρη προειδοποίηση με φώτα πέδησης, αλάρμ ή ακόμη και σήμα με το χέρι. Το λεγόμενο «brake checking» τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, όμως αν η απότομη επιβράδυνση προκαλέσει άλλο είδος παράβασης (π.χ. εμπλοκή σε σύγκρουση ή άλλη επικίνδυνη συμπεριφορά), είναι πιθανό να κουμπώσουν πρόσθετες διατάξεις και βαρύτερες κυρώσεις.



