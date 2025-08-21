Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Συνελήφθη 53χρονος στα Χανιά που παρίστανε τον ιερέα και τον αστυνομικό - Τον πρόδωσαν οι καταγγελίες για κλοπές σε εκκλησίες
Στην κατοχή βρέθηκαν στολές, αεροβόλο όπλο και ένα ξίφος
Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Κισσάμου στον Δήμο Πλατανιά Χανίων. Ο άνδρας κατηγορείται για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελίες για κλοπές σε ιερούς ναούς της περιοχής, αλλά και για αντιποίηση ιδιότητας ιερέα και αστυνομικού. Στο πλαίσιο της έρευνας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 53χρονος, ενώ ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α)
-Εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο)
-Έξι εκκλησιαστικές εικόνες
-Ένα εκκλησιαστικό βιβλίο
-Τέσσερα μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ
-Ένα ζεύγος χειροπέδων,
-Μια θήκη γεμιστήρων πιστολιού
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.
